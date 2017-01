Saken oppdateres.

Da Adresseavisen kom ut for første gang for 250 år siden (i 1767), var det faktisk ni år før den amerikanske uavhengighetserklæringen. Og 22 år før USAs første president George Washington tok eden som landets første president. Her ser du et lite utdrag av hvordan vi har dekket innsettelsen av nye amerikanske presidenter.