Her er millionsummen politiet fant på hotellrommet i Trondheim

Det var lille nyttårsaften politiet i Trondheim fikk en telefon fra Royal Garden hotell om at en gjest var blitt akutt syk. Betjeningen stusset over ting de så på rommet til mannen, og varslet politiet om den 63 år gamle mannen – som nå er siktet for heleri.

Da politiet undersøkte rommet, fant de en stor mengde kontanter – nærmere 1,5 millioner kroner, som Adresseavisen nå kan vise bildene av. I tillegg fant etterforskerne narkotika på rommet.

Hasjfunn

- Jeg kan bekrefte at det også ble gjort funn av en mindre mengde hasj, sier politioverbetjent John Torger Konstad, fagleder for team for organisert kriminalitet/narkotika ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Mens mannen var innlagt ved St. Olavs Hospital, fortsatte trondheimspolitiet etterforskningen av saken. Dette førte til at de fikk påvist et sted hvor ytterligere 300 000 kroner var gravd ned i byen.

- Vi mener at disse pengene var gravd ned av en person som har en relasjon til 63-åringen. Denne personen er også siktet for heleri, sier etterforskningsleder og politioverbetjent Dag Eirik Ekeli ved politiet i Asker og Bærum.

- Solgte hasj for Cappelen

Opplysningene om den spesielle saken fra hotellet i Trondheim ble kjent i forbindelse med aktor Lars Erik Alfheims innledningsforedrag i rettssaken i Oslo tingrett, hvor hasjbaronen Gjermund Cappelen sitter på tiltalebenken sammen med den tidligere politilederen Eirik Jensen.

Høsten 2015 ble den samme 63 åringen fra Bærum dømt til 15 års fengsel for å ha oppbevart og solgt 1,2 tonn hasj for Cappelen. I dommen måtte mannen, som har jobbet som helsearbeider, også tåle inndragning av 600 000 kroner. Helsearbeideren har anket denne dommen og Borgarting lagmannsretten skal etter planen behandle saken 31. januar.

Politioverbetjent Ekeli har tidligere opplyst at den siktede 63-åringen oppholdt seg i Trondheim i romjula, fordi han skulle besøke slekt. Han var ikke varetektsfengslet i påvente av ankesaken.

Etter at Asker og Bærum politidistrikt overtok etterforskningen etter pengebeslaget i Trondheim, ble 63-åringen fremstilt for fengsling i Asker og Bærum tingrett 6. januar.

Undersøker om mannen skulle rømme landet

I likhet med politiet mener retten det er skjellig grunn til å mistenke at pengebeslaget stammer fra narkotikavirksomhet eller tilsvarende straffbare handlinger, går det frem av kjennelsen.

Påtalemyndigheten begrunnet fengslingsbegjæringen med at de frykter at 63-åringen skal unndra seg straff.

«Funnet av pengebeløpet sammenholdt med opplysningene i de klausulerte dokumentene (...) tyder på at siktede hadde til hensikt å unndra seg straffeforfølgingen», heter det i kjennelsen.

- I dette ligger det at politiet ikke er sikre på om han ville holde seg i Norge, forklarer Ekeli.

- Mener dere at siktede planla å reise fra landet i forbindelse med oppholdet i Trondheim?

- Det er dette som nå undersøkes, men denne informasjonen er så langt i etterforskningen ikke styrket, sier Ekeli.

63-åringen ble varetektsfengslet av tingretten frem til ankesaken starter i lagmannsretten på slutten av måneden.

Personen som er siktet i forbindelse med det nedgravde pengebeslaget, har vært i avhør. Advokat Arve Røli, som forsvarer vedkommende, har ikke gått gjennom dokumentene i saken, og har foreløpig ingen kommentar.

Adresseavisen har ikke lykkes å komme i kontakt med 63-åringens forsvarer, Fredrik Schøne Brodwall. Han ønsket imidlertid ikke å kommentere pengebeslaget på mandag.