Saken oppdateres.

Like før klokken 19.00 lørdagskveld ble 817 av Trønderenergi sine kunder berørt da det oppsto en feil i strømforsyningen i området Baklia, Gråkallen og Rønningen.

Trønderenergi melder på sin hjemmeside at normal feilrettingstid er fra én til tre timer.

Like etter klokken 17.30 mistet også 23 kunder strømmen. Disse bor i området Tiller og Bratsberg. Også her opplyses det at feilen bør være rettet innen tre timer.