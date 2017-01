Kom nære folk - skjøt moskuspar i Lesja

Saken oppdateres.

Tord Bretten i Statens Naturoppsyn opplyser til OPP at moskusene ble tatt ut på Andbergshøe i Lesja torsdag.

- Momenter som ligger til grunn for vedtaket er dyrenes arealbruk i forhold til kjerneområdet, at de stod i et område med lite vinterbeite for moskus og at de kom for nær bebyggelse og vei, sier han.

Til Oppdalingen forteller Bretten at Moskusen har vært på Andbergshøe siden før jul. Tirsdag var de på vei ned mot Europavei 136 i nærheten av ei skiløype og en brøytet vei.

- Sjansen for komplikasjoner er stor når de kommer så nære folk. For moskusstammen sin helhet er det ikke bra å ha slike problemdyr, sier Bretten til avisa.

Bretten leverte de to moskusene til et viltslakteri i Rennebu etter at de var felt.