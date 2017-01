Kampflyene lander 10. november

Saken oppdateres.

Det bekrefter sjef for 132 luftving Aage Longva da han i fredag møtte LO-leder Gerd Kristiansen og en delegasjon fra landsorganisasjonen. Fra før er det kjent at kampflyene ankommer Norge høsten 2017.

Adresseavisen har tidligere vært i USA for å møte blant annet Morten "Dolby" Hanche som ble første nordmann bak spakene i et av de nye kampflyene.

Der møtte vi også Martin "Tintin" Teslie, som er sjef for nordmennene som er i USA for å lære å fly og skru på F35.

Tidspunktet er noe senere enn det som er blitt antydet tidligere. Da det første norske kampflyet ble overlevert under en høytidelig markering ved produsenten Locheed Martins fabrikk i Fort Worth, Texas høsten 2015, var planen at de to første flyene skulle lande i Norge i september i år.

Her kan du se bildene fra det storstilte arrangementet der både forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) var tilstede.

Norge skal etter planen kjøpe 52 femtegenerasjons kampfly av typen F35A Lightning II.

De to første norske flyene er allerede levert. De er stasjonert ved Luke Air Force Base i Arizona der de brukes til utdanning av blant annet norske piloter.