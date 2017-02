Framstilles for varetektsfengsling etter drap på Ler

Saken oppdateres.

Mannen er tidligere avhørt som vitne og har avgitt flere vitneavhør. Det var innholdet i avhørene, knyttet til annen informasjon, som førte til pågripelse og siktelsen , opplyser politiadvokat Jørgen Aunet ved Trøndelag politidistrikt.

- Politiet mener at informasjonen vedkommende kommer med, ikke stemmer overens med opplysninger vi har fra fra andre vitner, sier Aunet.

Skal konfronteres i nye avhør

Det var onsdag 25. januar at en 38 år gammel mann ble funnet død i en bolig på Ler i Melhus. Hittil er tre personer pågrepet og siktet, men den ene ble løslatt etter avhør. En mann i 20-årene ble 28. januar varetektsfengslet i to uker med full isolasjon . Ingen av de siktede har erkjent straffskyld.

Søndag ble mannen i 40-årene, som er bosatt i Trøndelag, avhørt av politiet. Politiadvokat Jørgen Aunet sier mannen fikk komme med en fri forklaring om forhold som politiet vil ha svar på.

- Men han er ikke konfrontert med opplysninger vi sitter på. Vi mangler en del informasjon og er avhengig av å konfrontere ham med andre opplysninger. Vi ønsker derfor at han varetektsfengsles på grunn av bevisforspillelse, for å hindre at han tilpasser sin forklaring eller påvirker andre vitner, sier Aunet.

- Benekter å ha noe med saken å gjøre

Mandag fremstilles mannen for varetektsfengsling med begjæring om fengsling i to uker.

Mannens forsvarer, advokat Tore Angen, opplyser søndag kveld at hans klient fortsatt ikke erkjenner straffskyld.

- Han benekter å ha noe som helst med drapet å gjøre, han har verken sett eller observert noe som har noe med saken å gjøre. Han sier han først fikk vite om drapet ut på dagen den onsdagen 38-åringen ble funnet død, sier Angen.

Kripos bistår

Politiet fortsetter etterforskningen med «fullt trykk», sier politiadvokat Aunet.

- Hvordan etterforskes saken videre?

- Det blir et nytt avhør til uka med han som allerede sitter varetektsfengslet. Vi avventer fortsatt svar på tekniske undersøkelser. Det er sendt mye materiale til Kripos som vi venter tilbakemelding på.

Politiet har blant annet gjennomført kriminaltekniske undersøkelser av den nylig siktedes bolig og bil. Kripos bistår etterforskningen på både taktisk og teknisk nivå.