Hønsehauk fikset middag midt i Trondheim sentrum

Saken oppdateres.

- Hønsehauker er rovfugler, og grunnen til at de jakter i bykjerneområde er at det er mye byduer, kråker og skjærer som holder til i sentrum. Alle disse er passende byttedyr for hauken, og de har erfaring med går bra å fange dem der, sier Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening. Han skulle gjerne ha sett det på nært hold selv, at en yngre hønsehauk lander midt i en trafikkert gate med byttet sitt.

Hverdagsdrama i naturen

- Det er en fantastisk ting å se. En naturopplevelse. Selv om dette trolig skjer daglig, er det sjelden man kommer så tett på med kamera. Og det er spesielt at de slår seg ned på gaten rett ved butikker og folk, sier Solbakken som tror hauken drev luftjakt på kråka en god stund før den slo kloa i byttet.

- Dette er mange kråkers skjebne, en hauk spiser mengder av kråker i løpet av sitt liv. De må få tak i et bytte annenhver dag. og der hvor det er bytte er det alltid rovfugler, sier Solbakken.

Skyr folk

- Kan en slik rovfugl på til angrep på mennesker?

- Det er utenkelig at de går til angrep på folk. Måker har mer å tape og kan gå til angrep for å forsvare eggene og ungene sine. En hauk forlater byttet sitt og flyr av gårde dersom den føler seg truet, sier ornitologen om hønsehauken som er en skogsfugl. De har tilhold i større skogsområder, men tar seg altså en bytur for å finne noe godt å spise.

