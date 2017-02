Leilighet i Oppdal legges ut for 9,2 mill.

Saken oppdateres.

Loftet på Aunasenteret i Oppdal ble etter mer enn ti år som butikklager forvandlet til en familiebolig. Nå legges den ut for salg. Dersom den går for prisantydningen på 9,2 millioner kroner, vil det bli blant de høyeste prisene for en leilighet i Midt-Norge. Og ny prisrekord for en enebolig i Oppdal. Dagens prisrekord for en enebolig i Oppdal er på 4,3 millioner kroner, ifølge Opp.no .

Lager ble penthouseleilighet

- Det var et tomt skall vi kjøpte, som vi bygde en leilighet i. «Dere er gale som begynner med et slikt prosjekt» var den klare meldingen vi fikk. Men etter hvert som folk så at vi faktisk gjorde det og ikke minst hvordan det ble, så fikk pipa en annen lyd, forteller selger Geir Sæther til Adresseavisen. Han mener leiligheten passer for en stor familie med et stort fritidsbehov og som samtidig vil ha gangavstand til ymse fasiliteter i sentrum.

- Dette kan også fungere godt som en firmabolig, sier Sæther, som kjøpte leiligheten i 2014 for 2,6 millioner. Siden er det brukt store beløp på å gjøre om toppetasjen på Aunasenteret til dagens leilighet.

Geir Sæther og kona Anette planla og prosjekterte hele leiligheten selv uten arkitekthjelp, og satte bort hele jobben med ombyggingen. Etter tre måneder flyttet de inn i leilighet på drøye 384 kvadratmeter med en takhøyde opp mot 3,4 meter. På toppen har de også takterrasse på 50 kvadratmeter med gode solforhold.

Vil ha to leiligheter

Torsdag kveld ble boligen lagt ut for salg på finn.no.

- Prisen er et resultat av at tre forskjellige meglerfirma kom med sine vurderinger. Alle landet rundt det samme beløpet. Derfor ble prisen slik den ble. Det er ikke tilsvarende i Midt-Norge.

- Forventer dere en fin gevinst?

- Ja, ut ifra prisantydningen så vil det bli en gevinst, men vi slutter ikke i jobbene våre, for å si det slik. Det er en gevinst vi eventuelt tar med oss til nye prosjekt.

- Har dere allerede nye prosjekter på gang?

- Nei, det har vi ikke. Grunnen til at vi selger nå er jentene våre studerer i Trondheim og at vi ikke trenger en så stor leilighet lenger. Vi ønsker å kjøpe en leilighet i byen og en mindre leilighet til oss selv i Oppdal.