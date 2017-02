Søker med hund etter lommeboktyver

To tyver har vært inne på Risvollan sentret og stjålet lommebøker fra ansatte. Tyvene ca 50 - 60 år, grått hår, løp fra steder.

Saken oppdateres.

Begge to skal ha stukket av da de ble oppdaget, opplyser operasjonsleder Bernt Tiller ved politiets operasjonssentral i Sør-Trøndelag.

Politiet fikk melding om tyveriet klokken 08.46 lørdag morgen. Da skal to to tyver har vært inne på Risvollansentret og stjålet lommebøker fra ansatte, skriver politiet i en twittermelding klokken 09.05.

Ifølge politiets signalement er det snakk om to personer i femti- sekstiårsalderen med grått hår.

- Vi har sikret oss overvåkingsbilder fra stedet. Det meste tyder på at den ene av de to er en person som er vedlig godt kjent fra oss fra tidligere, sier Tiller.

To politipatruljer er på stedet for å jakte på de to tyvene. Det er blant annet søkt med hund etter tyvene, forteller Tiller.