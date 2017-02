Tror elbilnedgang skyldes hybridsalg

Saken oppdateres.

Elbilsalget i Sør-Trøndelag har hatt en nedgang på 22 prosent så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Forhandlere i Trondheim har ulik opplevelse av situasjonen, men er enige om at de økonomiske hensynene veier tyngst for forbrukerne.

Tror det skyldes hybridbiler

Jan Petter Kamark er daglig leder hos Carpoint i Trondheim. De selger kun utslippsfri kjøretøy, og Kamark mener de har merket nedgangen som Norsk elbilforening melder om. Spesielt dårlig har begynnelsen av 2017 vært.

- Vi opplever at kunder som vurderer å kjøpe elbil, ofte tar avgjørelsen ut fra økonomiske hensyn. Det er synd når man vet hvor viktig dette er for miljøet, men derfor tror jeg også fjerning av incentiver for elbileiere har innvirkning på salget.

Han mener imidlertid at det er annen avgiftspolitikk som har hatt større innvirkning: avgiftslette for hybridbiler.

- Vi ser at mange velger å kjøpe hybrid, nå som hybridbilene har gått såpass ned i pris. Jeg synes denne avgiftspolitikken har vært ganske feilslått, og det merkes godt for oss som kun selger elbil.

Økt salg på landsbasis

Også Hordaland ser en nedgang i antall solgte elbiler i perioden, sammenlignet med fjoråret. Mens det i fjor ble kjøpt 566 elbiler mellom 1. januar og 19. februar, ble det i år solgt 457 elbiler. Det tilsvarer en nedgang på 19 prosent. I Rogaland har man derimot registrert en økning i salgstallene på 10,9 prosent.

- Tallene for Hordaland var uvanlig høye i denne perioden i fjor. Vi tror resten av tallene, inkludert en økning på 6 prosent i Oslo, viser at elbilsalget går godt de fleste andre steder, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

- Ikke konkurransedyktige

Bu tror nedgangen i Trondheim er et resultat av at forbrukerne plukker opp signaler fra Trondheims politikere om at elbilkjøpere ikke lenger vil få de samme fordelene som før. Det samme mener leder i Trøndelag elbilforening, Ståle Langolf.

- Fjerning av fordeler for elbiler fører til at folk velger andre biler fram til elbilene er konkurransedyktige, og det er flere år fram i tid, sier Langolf.

Merker stor pågang

Møller bil har ikke opplevd minkende pågang fra elbilkjøpere. Han forklarer at tallene elbilforeningen baserer seg på viser antall registreringer, og dermed kan vike noe fra faktiske kjøp.

- Vi har solgt flere elbiler de siste to månedene enn noen gang, sier markedssjef Jarl Mortensen.

Han påpeker at det økonomiske aspektet er svært viktig for de som velger å gå for elbil. Han opplever likevel ikke at innføringen av parkeringsgebyr har hatt stor effekt på salget.

- I Trondheim er parkeringsgebyr og dette med kollektivfelt en sekundær greie, ut fra hva jeg hører. Det som veier tyngst er bompenger og driftskostnader generelt, og det lønner seg fortsatt å kjøpe og eie elbil, sier han.