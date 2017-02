- Trist at hver tredje nordmann ser på meg med slike briller

Saken oppdateres.

Saken om at en av tre nordmenn mener innvandring truer norsk kultur , har blitt mye debattert i sosiale medier mandag. En av dem som reagerer, er stortingspolitiker Abid Raja (V).

- Først og fremst synes jeg det er trist at hver tredje nordmann ser på slike som meg med slike briller. At de frykter oss, eller mener vi er problemer. Dette i sin tur skaper myter, misnøye og splittelse, skriver Abid Raja i en kommentar.

- Fortsetter en slik trend, er jeg redd mine barn arver et norsk samfunn som er mindre inkluderende og raust. Ikke bare de, men også etniske norske barn fortjener å vokse opp med et åpent inkluderende sinn. For ønsker vi virkelig at etniske norske barn skal vokse opp som redde, eller fordomsfulle eller forutinntatte? Hvordan ønsker vi at våre unger skal være som voksne? skriver Raja.

1000 folk er bedt om å ta stilling til påstanden «innvandring truer norsk kultur». 34 prosent er helt eller delvis enig i dette, mens 52 prosent er helt eller delvis uenig. Respons Analyse gjorde undersøkelsen for Adresseavisen og Aftenposten.

- Det er veldig gledelig at de fleste av oss mener innvandring ikke truer norsk kultur. Det viser at en del av den litt hatefulle retorikken som vi kan finne fra deler av regjeringen, ikke har slått rot hos flertallet, sier Lars Haltbrekken , førstekandidat for SV fra Sør-Trøndelag.

- Men én av tre mener altså noe annet. Skjønner politikerne dette?

- Jeg har levd hele mitt voksne liv i Oslo øst, i et område med høy innvandringsandel, og mine barn har gått på skole her. Det har vi hatt veldig stor glede og stort utbytte av. Så er det viktig å få til god integrering. Det gjør vi ikke gjennom en del hatefulle ytringer som nører opp under den misnøyen som finnes, sier Haltbrekken.

- Vi styrker den norske kulturen

Bystyrepolitiker Ismail Elmi (Ap), opprinnelig fra Somalia, leder Mangfoldsrådet i Trondheim.

- Innvandring truer ikke norsk kultur, men tvert imot styrker og former den. Selvsagt bidrar innvandringen også til å endre kulturen, akkurat som norsk og europeisk innvandring til USA historisk har bidratt til å endre deres kultur, sier Elmi.

Han mener det viktigste er at man lærer å forholde seg til norske regler, skikker, mat, væremåter, politikk og verdenssyn ...

- Stadig flere nordmenn som ikke er etnisk norske, snakker nå norsk. Språkfellesskapet vokser, og norsk erstatter våre morsmål. Det gjelder i stor grad våre barn, altså andre- eller tredjegenerasjons innvandrere, sier Elmi.

Diskutert på nett

Saken er blitt delt svært mange ganger i sosiale medier. Samfunnsdebattant og sosiolog Kjetil Rolness kommenterer blant annet slik:

- Merker at jeg begynner å bli litt lei av meningsmålinger som er like omtrentlige i formuleringene som Trump uten manus. «Innvandring truer norsk kultur?» For de aller fleste vil spørsmålet fullstendig avhenge av størrelsen på innvandringen, skriver Rolness.

Ola T. Fossland var en av dem som også bidro i debatten. Han skriver:

- Se bare til Sverige og Frankrike, og mye verre vil det bli med fortsatt innvandring av muslimer som krever sine rettigheter i samfunnet. Dette er ikke rasisme, men en kamp mot islam og islamister som hevder å ville omgjøre Europa til et muslimsk territorium i fremtiden, skriver Fossland.

Håvard Pedersen fra Oslo skriver:

- En undersøkelse som bekrefter det andre lignende undersøkelser viser: Jo mindre omgang man har med folk med innvandrerbakgrunn, jo større skepsis. Men så til det store spørsmålet: Hva er norsk kultur? Hadde vi skrelt bort all kultur som ikke har vært utsatt for utenlandsk påvirkning opp gjennom tidene, så hadde vi sittet temmelig ribba tilbake. Personlig tror jeg amerikansk kultur påvirker «norsk» kultur mer enn noe annet, for den kulturen svelger vi bare helt ukritisk, skriver Pedersen.

Geir Johansen skriver:

- Vi må ta fremmedfrykten på bygdene (og i byene) på alvor. Det ligger mye irrasjonelt i denne fremmedfrykten, og kanskje viktig at de mest skremte tenker over hvilke elementer av kulturarven de føler er truet av innvandrerne? De fleste elementer i norsk kultur er jo importerte fra utlandet, og kulturen endrer seg kontinuerlig og til dels meget raskt, skriver Johansen.

