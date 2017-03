Fem leiligheter skadd i rekkehusbrann i Oslo

Saken oppdateres.

Politiet i Oslo melder ved 8-tiden på Twitter at brannvesenet vil drive med etterslukking utover dagen. Da hadde det gått rundt fire timer siden det kom melding om at det brant på et kjøkken i en av leilighetene.

– Det var beskjeden vi fikk klokken 4.14, men brannen har spredd seg og er nå betydelig større. Hele rekkehuslengden – sju eller åtte boliger – er evakuert, men så langt har vi ikke fått meldinger om at noen skal være skadd, opplyser operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Fem leiligheter har fått store skader i brannen. 14 personer ble evakuert, og ble tatt hånd om av ambulansepersonell på stedet. Det er ikke meldt om personskader

Brannvesenet opplyste at taket var overtent og kan ikke reddes. Det var mye røyk i området, og beboere i nærheten ble bedt om å holde vinduene igjen.