Nekter for at han drepte vennen – hevder han handlet i nødverge

Mannen ble først siktet for grov kroppsskade etter at hans venn Geir Åge Humstad (38) døde . Hendelsen i en leilighet i Bottengård i Bjugn i oktober i fjor ble først omtalt som et slagsmål av politiet . Det var bare de to mennene i boligen. I februar ble imidlertid 38-åringen tiltalt for forsettlig drap.

Helsepersonell skal vitne

Ifølge påtalemyndigheten skal tiltalte ha kvalt Humstad til døde:

«Med armene, hendene og/eller kneet etablerte han et press mot halsen til Humstad og/eller slo ham med stor kraft mot siden av halsen. Humstad døde på St. Olavs Hospital senere samme dag av skader i hjerne etter surstoffmangel», går det frem av tiltalen, som er tatt ut av statsadvokat Kaia Strandjord etter ordre fra riksadvokaten.

Det er satt av tre dager til straffesaken, og både ambulansepersonell og ansatte ved Luftambulansen skal vitne, opplyser Strandjord.

- Det var bare to personer til stede i leiligheten, og den ene er død. Derfor er det viktig å få belyst forholdene på åstedet rett etter hendelsen, sier hun om årsaken til at disse vitnene er innkalt.

- Falt bakover og slo hodet

Politiet har tidligere opplyst til Adresseavisen at den tiltalte har sagt andre ting til helsepersonellet som rykket ut til leiligheten, enn det han senere har forklart seg om i politiavhør . Dette er også noe av årsaken til at helsepersonellet skal forklare seg.

- Hva tiltalte sa, vil vi også ha fokus på, bekrefter statsadvokaten.

38-åringen nekter straffskyld og har hele tiden hevdet at han handlet i nødverge . I avhør har han forklart at den nå avdøde mannen kom mot ham med en kniv som han prøvde å parere, og at Humstad da falt bakover og slo hodet. Han har også forklart at han fikk en stikkskade i halsen i basketaket, ifølge den siste fengslingskjennelsen i saken.

- Min klient opprettholder forklaringen sin fra tidligere, sa forsvarer Jon Reidar Aae til Adresseavisen etter at tiltalen var forkynt .

Mannens nødvergeforklaring fester imidlertid ikke påtalemyndigheten lit til. Da Sør-Trøndelag tingrett behandlet siste fengslingsbegjæring, konstaterte dommeren at 38-åringens forklaring ikke stemmer med den foreløpige obduksjonsrapporten. Statsadvokat Strandjord bekrefter at også obduksjonsrapporten blir et viktig bevis under rettssaken.