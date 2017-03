- Vil undergrave den etablerte transportbransjen

Saken oppdateres.

Fylkesadministrasjonene presenterte onsdag sitt forslag til en framtidig strategi og organisering av samferdselsområdet i et sammenslått Trøndelag.

Slagordet for den overordnede strategien er «Tilgjenglighet gjennom mobilitet og kommunikasjon».

Vi spurte fem tilfeldige mennesker på Trondheim Sentralstasjon to spørsmål:

1. Hva synes du om ideen om en felles transportportal der du både kan bestille skyss og betale for reisen?

2. Hva er det viktigste for deg som passasjer når du skal komme deg fra A til B?

Knut Terje Harjo, sjåfør hos Trøndertaxi:

1. Hvis man skal begynne å slippe til private aktører, vil man undergrave hele den etablerte transportbransjen, både taxi- og bussnæringen. Det ville ha ført til at privatpersoner kjører svart og underslår skattepenger. Det høres helt tullete ut.

2. Tilgjengelighet er viktigst for meg, og en pris innenfor rimelighetens grenser. Jeg kjører bil når jeg skal komme meg et sted.

Brit Helden Bjørås:

1. Det høres kjempesmart ut. Det ville forenklet reisen for mange, men kanskje ville det ha bli litt komplisert for de eldre? Jeg er usikker på om jeg ville ha benyttet meg av «offentlig Uber» med noen jeg ikke kjenner. Før brukte man å ta med haikere, men i dag er jeg mer skeptisk til å ta med ukjente i egen bil.

2. Det viktigste er at det er tilgjengelig transport og at den går reglemessig. Selv savner jeg bedre bussforbindelser i Levanger. Jeg er bevisst på reisemåte av hensyn til miljøet, og sykler til jobb og tar toget når jeg skal til Trondheim.

Ellen Margrethe Teveldal:

1. Dette er et etterlengtet tilbud jeg ville ha benyttet meg av. Jeg har vært helt sikker på at dette ville komme på et tidspunkt. En slik app ville antakelig ha gjort det tryggere å ta en «offentlig Uber», så jeg hadde gjerne reist på den måten.

2. Det viktigste er at transporten er punktlig. Når jeg reiser langt er komfort også viktig.

Fred Husbyaune:

1. De aller fleste har mobil og bruker i dag apper fra AtB, NSB, Trøndertaxi og andre. Å samkjøre disse høres genialt ut. Jeg har benyttet meg av Uber i utlandet, og det fungerer utmerket. Jeg er usikker på om jeg ville ha tatt med passasjerer i egen bil.

2. Jeg pendler med tog og buss fra Røra til Trondheim hver dag, det fungerer utmerket. Viktigst for meg er at transporten kommer presis og at jeg slipper forsinkelser. Og så må det være enklest mulig å kjøpe billett.

Geir Arne Ryland, bussjåfør hos AtB:

1. Umiddelbart høres det ut som en god idé, men vil det fungere i praksis? Jeg tror ikke det vil føre til at passasjerene kommer fortere frem. Som bussjåfør vet jeg at det oppstår forsinkelser og at teknisk utstyr svikter. «Offentlig Uber» høres miljømessig genialt ut, men jeg tror ikke det vil fungere.

2. At jeg kommer frem i noenlunde rett tid og at sjåføren kjører behagelig. Jeg prøver å la være å gi beskjed når jeg selv er passasjer.