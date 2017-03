Fant cannabisplantasje i Orkdal

Saken oppdateres.

En 31 år gammel mann bosatt i Orkdal ble natt til fredag pågrepet på et utested i Trondheim.

- Han var mistenkt for bruk av narkotika og ble pågrepet. Vi dro deretter til boligen hans i Orkdal for å undersøke om det fantes ulovlige stoffer der. Der fant vi en liten plantasje i et rom i eneboligen. Det var mellom ti og femten potter med cannabisplanter, forteller Astrid Metlid, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Mannen blir anmeldt for både bruk og besittelse av narkotika.

Krimvaktleder Geir Langås ved Sentrum politistasjon forteller at mannen vil bli avhørt i løpet av dagen. Han sitter nå i varetekt på Sentrum politistasjon i Trondheim.