Unngikk å bli tatt av snøskred i Åre

Saken oppdateres.

Politiet i Jämtland mottok meldingen om skredet i 14-tiden fredag, og redningsmannskap og helikopter ble satt i beredskap.

Få minutter senere ble det oppnådd kontakt med to personer i området. De kunne fortelle at de hadde vært i nærheten da snøskredet ble utløst, men ikke hadde sett andre personer i området. De to hadde befunnet seg over og på siden av skredet, ifølge Jämtland-politiet.

Beredskapen ble dermed avblåst.

Politiet i Jämtland advarer samtidig om stor skredfare i området og henviser til l avinprognoser.se for aktuell oppdatering.

Fjellet Bergsjöklumpen ligger i Åre kommune i Jämtland og er 801 meter høyt.