Bil holdt på å gå gjennom isen

Saken oppdateres.

Ulykken skjedde på isveien mellom Vällviken og Orrviken over Storsjøen, ikke langt fra Östersund, ved 15-tiden søndag ettermiddag.

En mann er ført til sykehus for sjekk, og isveien er nå stengt.

Uvanlig varmt vær

Vanligvis er det tykk is og isveien åpen på denne tiden av året. Men på grunn av det varme været den siste tiden er isen dekt av vann, og politiet i Jämtland fraråder folk å bruke isveiene.

Den første meldingen til politiet gikk ut på at et kjøretøy hadde gått gjennom isen. En person befant seg i bilen, og politi og fjellredningstjeneste rykket ut til unnsetning. Også ambulanse- og redningshelikopter kom til stedet. Bilen hadde da sunket gjennom isen en halv meter.

Bilen delvis fylt av vann

Ifølge SVT Jämtland måtte redningsmannskapet 200 meter ut på isen for å kommet til personen i bilen. Bilen var da delvis fylt av vann og sjåføren nedkjølt, men ellers ved godt mot.

Også bilen er reddet på land, ifølge SVT Jämtland.

- Aldri sett så mye vann på isen

En beboer i området som ofte bruker isen, sier til SVT Jämtland at isen senest i går var åpen for fire tonn, og at hun ikke kan huske å ha sett så mye vann på isflaten tidligere.