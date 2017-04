Bestefar Støres barnehageløfte

Saken oppdateres.

Jonas Gahr Støre ga ikke mange konkrete løfter i sin tale til landsmøtet. Men når det gjaldt barna var han litt mer konkret. Han lovte at Ap skulle sørge for tidlig innsats. Tidlig innsats fra ett til ti, sa han og mente ikke første til tiende klassetrinn, men fra ett til ti år.

- Vi vil at de minste skal bli møtt av kloke fagfolk. Det er tidlig innsats, sa Støre og viste til at kun en av tre av dem som jobber i barnehage i dag har pedagogisk utdanning – og at mange er ufaglærte.

- Ukas høydepunkt

- Vi vil innføre en norm som sier at minst halvparten av dem som arbeider i en barnehage skal være barnehagelærere, og vi vil sørge for at flere kan bli fagarbeidere, sa Ap-lederen som én gang i uka henter sitt eget barnebarn – en gutt på halvannet år – for å hjelpe de travle foreldrene.

- Jeg kjenner lukta fra den trange gangen mellom garderobehyllene, smilte han og kalte det ukas høydepunkt.

Sier ikke noe årstall

Etter talen spør Adresseavisen Støre hvor raskt de vil innføre en barnehagenorm – og hva det vil koste?

- Dette er en av de tingene vi må gjennomføre i regjering. Prioriteringen og gjennomføringstakten vil skje i de enkelte budsjett fra år til år. Så dette vil jeg ikke være presis på nå. Men dette er noe vi vil ta tak ifra dag én – og fra første korsveg. Så må dette innføres i tråd med det handlingsrommet vi har.

- Det er vel en grunn til at man bare har én av tre i dag? Hva er de økonomiske rammene for å gjøre dette løftet?

- Det er blitt bedre med årene, men det er helt klart behov for å få til dette løftet – og det er et løfte som er innen rekkevidde. Det er mulig å nå denne 50-prosenten, men jeg vil ikke knytte meg til noe tall eller noe årstall – annet enn at vi slår ambisjonen veldig klart fast, svarer Støre.

En milliard til de som sliter

Også i skolen lovte Ap-lederen tidlig innsats. Der var han mer konkret: Det skal bevilges en milliard kroner til tidlig innsats for elever fra 1. til 5. klasse – som sliter med å regne eller skrive og lese.

Når det gjaldt de større barna, var ikke Støre like konkret. Men han sa at læringsreisen for barn og barnebarn er viktigere enn noensinne. Og erkjente:

- Når én av fire unger ikke klarer å fullføre 13 år på skolen, da er det noe som svikter. Det er ikke barnas og de unges feil. Det er vi voksne som svikter. Dette er en av de aller viktigste fellesoppgavene våre, og vi mislykkes i dag. Så ærlige må vi være, sa Aps leder.

Svaret han ga var tidlig innsats.