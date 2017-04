- Stearinlys førte til røykutvikling

Saken oppdateres.

Like før klokken ni, meldte politiet i Nord-Trøndelag om røykutvikling i en enebolig i Levanger.

Hendelsen er ifølge politiet i Momarka.

Like etterpå melder de at brannvesenet har kontroll over situasjon.

Alle fire personene har kommet seg ut fra eneboligen.

- Vi har ikke vært inni i huset ennå. Politiet gjennomfører avhør på stedet. Vi uttaler oss om det vi selv finner ut, sier operasjonsleder Morten Evensen til adressa.no.

De fire som var i huset kjente en røyklukt og gikk ut med én gang.

- Det var ganske udramatisk. Ingen pustet inn noe røyk, så det var ikke behov for helseoppfølging, legger han til.

Brannvesenet jobber nå med å lufte ut huset før politiet kan sende inn sitt mannskap uten beskyttelse.

Ifølge Trønder-Avisa opplyser huseier at et stearinlys på en ovn har smeltet og ført til røykutvikling.