Prisdryss over Adresseavisen

Saken oppdateres.

Adressafotograf Richard Sagen og sideprodusent Britt Eirin Johansen vant begge priser under Nordiske mediedager i Bergen onsdag kveld.

Ærlig og uhøytidelig

Richard Sagen vant Årets magasinfoto med bidraget «Den nye presten», der juryen hadde følgende begrunnelse:

Hverdagsfortelling fra eget dekningsområde fortalt på mesterlig vis. Det er gjennomført høy kvalitet på alle bildene i serien. Her har fotografen jobbet grundig og klart å skape et ærlig og uhøytidelig bilde av den nye presten i bygda.

Årets morsomste bidrag

Britt Eirin Johansen vant pris for Årets magasinforside. Juryen mener hun har levert året morsomste bidrag og sier ellers: Leken og selvironisk inngang til helgens leseropplevelse. Her er det noe for enhver trønder å kjenne seg igjen i. En forside med glimt i øyet.

Adresseavisen, Norges eldste avis som i år feirer 250 år, har så langt sanket to priser under Nordiske mediedager i Bergen. Adresseavisen er også nominert i en av de tre hovedprisene som deles ut senere onsdag kveld.