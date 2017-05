Her kan du gjøre et sykkelkupp

Rektor og lærere mener helsesøster er for sjelden på skolen

Sykler i alle prisklasser går under hammeren når Falck holder sykkelauksjon. Roar Follestad fra Antikvitetshuset Tordenskjold er fast auksjonarius, mens nestleder i Falck Trondheim, Ronny Rasmussen, holder orden på syklene.

Selger også elsykler

- Du kan få en super sykkel for en billig penge, elsykler også. Det er en liten risiko med å kjøpe elsykkel, men er du litt hendt kan du gjøre et kupp. Batteri og andre deler kan kjøpes brukt på nett, så det behøver ikke bli så dyrt. I dag hadde vi en elsykkel som normalt koster 15 - 20 000, som ble solgt for 2800 kroner, forteller Rasmussen.

Dagens kupp

Mest fornøyd var kanskje han som fikk tilslag på en downhillsykkel for mellom 5 - 6000, med en verdi mellom 25 - 30 000 kroner.

- I dag ble det solgt nesten 70 sykler. Vi hadde tilsvarende auksjon tirsdag, og skal ha en ny 23. mai. Den siste før august kommer under martnan, de pleier å være populære, sier Rasmussen.

Tyvlåner sykler

Så kan man jo spørre seg hvor alle disse førerløse syklene kommer fra?

- Vi henter dem i borettslag rundt omkring. Studenter har en tendens til å kjøpe billige sykler som de setter igjen når de reiser fra byen, og vi får de samme syklene inn flere ganger. Ellers ligger det sykler i hager, noen har kanskje tyvlånt en og slengt den fra seg, og flere havner også hos politiet.

Oppbevaringsplikt

Falck må undersøke om syklene er savnet, og forsøke å finne eieren. Det er en oppbevaringsplikt på tre måneder, før syklene kan auksjoneres bort.

- Vi har sykler for alle behov, for både barn og voksne. Barnesyklene er så godt som ubrukte, forteller Rasmussen.

- Hold ut hele auksjonen

Beste tips for å kapre en bra sykkel?

Møt opp, be om regn underveis og hold ut.

- Mot slutten av auksjonen kan det dukke opp fine overraskelser, sier Rasmussen

