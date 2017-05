Politiet i Orkdal har fått 200 bilder og videoer etter brannen

Drømmer du om sol og varme? Her er noen av de beste, varme stedene

Saken oppdateres.

- Vi er veldig fornøyd med responsen, sier politibetjent Viggo Hansen.

Til nå har lensmannskontoret mottatt 170 kommentarer med bilder og video, og flere titalls meldinger i innboksen.

- Det har resultert i om lag 200 bilder og videoer som kan granskes av politiet. Dette er meget godt respondert av publikummet vårt, sier Hansen.

Ifølge politibetjenten tikket de første meldingene inn etter bare 4 minutter. Siden kom det inn bilder og videoer jevnt og trutt.

Stort engasjement

- Noen tagget andre som de visste satt med bilde eller video, og etterlysningen vår ble sett av nesten 30 000 brukere på ganske kort tid.

Hansen synes det er fint å se at lokalbefolkningen er så engasjert i å bistå det lokale politiet.

- De bistår oss i etterforskingen av brannen når de svarer på vår etterlysning på denne måten. Det er veldig fint, sier han.

Ifølge politibetjent Hansen er det ikke første gang det lokale politiet har bedt om hjelp.

- Neppe siste gang

- Ved to anledninger har vi etterlyst biler som har vært stjålet. Begge gangene ble bilene funnet av noen som hadde lest etterlysningen på facebooksiden vår. Som en kuriositet kan jeg nevne at den første ble funnet av en politimann som møtte bilen på vei til jobb, og kjente den igjen fra bildet på facebooksiden vår. Dette blir neppe den siste gangen vi ber publikummet vårt om hjelp, forteller Hansen.

Politibetjenten kan ikke uttale seg om utviklingen i brannetterforskningen.