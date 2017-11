Lad batteriet før vintersesongen

Nå beklager Tom Tvedt: - Jeg har stor forståelse for at folk har reagert

Det kan spare deg for både utgifter og frustrasjon. Startproblemer i vinterkulda skyldes gjerne at du har slurvet med vedlikeholdet av batteriet.

Kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF sier til Newswire at starthjelp som følge av utladet eller dårlig bilbatteri er den fremste årsaken til at bilbergerne må rykke ut. De fleste bileiere tenker ikke over at batteriet må lades før det er for sent.

Den enkleste løsningen er å investere i en hjemmelader. Den trenger ikke koste mye, men kan spare deg for mye frustrasjon når du har årlig tid, og bilen ikke starter fordi batteriet er flatt.

Hvor ofte man bør lade bilbatteriet, kommer an på hvilket kjøremønster du har. Har man mye småkjøring i byen, er det en fordel å lade ofte. Det kan være lurt å gjøre det før du drar til fjells, og bilen blir stående ute i kulda i flere dager. Når du skal starte bilen for å dra tilbake, kan du få en ubehagelig overraskelse.

Lad før lagring

Også batterier til båt, motorsykkel, snøfreser, gressklipper o.l. bør lades fra tid til annen, i hvert fall om de ikke skal brukes på en stund. Med dårlig vedlikehold risikerer du å måtte betale for å skifte dem ut oftere enn nødvendig. Første bud er å fullade batteriet før det settes til lagring. Moderne batterier har liten selvutlading, men bør lades opp et par ganger i løpet av vinteren.

Daglig leder i Biltema Norge, Knut R. Svenningsen, sier at dersom spenningen er under 12,4 volt, må batteriet lades. – Hvis du vil slippe å lade, finnes det elektroniske, såkalt intelligente ladere som er koblet på hele tiden og vedlikeholdslader batteriet når det trengs, sier Svenningsen.

Det typiske norske kjøremønsteret er mange småturer og bruk av mye elektrisk utstyr som varme i setene, varmetråder i bakruta, varmeapparat/aircondition, radio, lys og vindusviskere – gjerne alt på en gang. I tillegg kommer strømmen til tenningsanlegg og annet som trengs for at bilen skal kunne kjøre.

Strøm til computer

Når det i tillegg er streng vinterkulde, sier det seg selv at bilbatteriet har utfordrende dager. Selv etter at bilen har stoppet, bruker den strøm til å lagre informasjon i bilens computer. Det kan være lurt ikke å ha på alt som trekker strøm. Bruk fornuft og slå på bare det aller nødvendigste når det er som kaldest.

Ikke glem å rengjøre batteriet før det settes til lagring. Smuss og fuktighet kan føre til små strømlekkasjer, såkalt krypstrøm, som øker selvutladingen. Et rent batteri med rene poler reduserer faren for krypstrøm. Sett inn polskoene med batteripolfett. Batterier skal ikke lagres for kaldt, unngå frost. Samtidig skal batteriet heller ikke oppbevares for varmt.

Jo varmere det er, desto større selvutlading. En tommelfingerregel er at selvutladingen halveres for hver tiende grad temperaturen synker. Ideell temperatur er ned mot null, men helst uten kuldegrader. Batteriet bør lagres tørt. Bilbatteriet trives best dersom bilen står parkert i garasjen om vinteren.

Lades på et døgn

En erfaren bilmann anbefaler å bruke en batterilader på minst 5,5 Ampere, av god kvalitet. Da kan et nesten tomt batteri være fulladet i løpet av et døgn. Skal man lade et flatt batteri ved å kjøre, må du nesten kjøre fra Trondheim til Oslo. Et bilbatteri varer normalt fem til åtte år.

Når du skal lade batteriet, må du først ta av minuspolen på batteriet. Det er viktig og sikrer at du ikke tar knekken på andre elektroniske komponenter under ladingen av batteriet. Forsikre deg om at du monterer batteriladerens pluss- og minusklemmer riktig på batteriet (+ mot + og – mot -), også dette er viktig.

Sørg for at det er godt lufting der batteriet lades. Det dannes knallgass, som er en lettantennelig blanding av hydrogen og oksygen under ladingen. Knallgass dannes ved to elektroder i vann med likespenning på elektrodene. Det kan smelle om det går galt. Derfor er det viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge. Til slutt skal batteriladeren kobles til strømuttaket i f.eks. garasjeveggen. Ved å gjøre dette til slutt unngår man at det oppstår gnister ved batteripolene. Når batteriet er ferdig ladet, gjerne natten over, gjør du hele operasjonen i motsatt rekkefølge.

