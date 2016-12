Foreldrepar siktet for å ha forgiftet datteren

Saken oppdateres.

Politiet i Innlandet opplyser til NRK at det er femte gang på få måneder kvinnen er livstruende syk etter å ha fått i seg en medisin kroppen hennes ikke tåler. Politiet jobber nå med å finne ut hvordan den unge kvinnen har fått i seg stoffet.

Foreldrene sier til NRK at de har kjempet for datteren siden hun ble syk med ME – kronisk utmattelsessyndrom – i 2004. De sier de har brukt alt av tid og penger på å få datteren frisk, og mener de har gjort alt de kunne for å hjelpe henne.

– Når de har prøvd alt uten nytte, har foreldrene tydd til en eksperimentell behandling i utlandet for å se om det kan hjelpe datteren, sier foreldrenes advokat, Ida Helene Braastad Bakke.

Politiet startet etterforskningen i midten av november da de fikk en bekymringsmelding fra sykehuset om kvinnens helsetilstand. Blodprøver viste at hun hadde et antibiotikum i blodet som hun hadde reagert svært negativt på.

– Vi undersøker motivet og vet ikke om stoffet er gitt med overlegg eller i vanvare, sier politiadvokat Marte Johansen i Innlandet politidistrikt til kanalen.

Politiet er likevel sikre på at foreldrene har forstått at datteren ble dårlig av medisinen.