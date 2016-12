Facebook-storm mot kulturministerens julebudskap

Saken oppdateres.

Under tittelen «Vær stolt av det norske!» slår hun et slag for norske verdier, og trekker frem noen eksempel. «Kvikk Lunsj og brunost. Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen. Dugnad og grøt. Generasjoner har skapt det typiske norske. Ord, holdninger og verdier. Leser vi Ibsen og de andre gamle klassikerne så kjenner vi igjen dette», skriver kulturministeren.

«Å opptre nøytralt er også et valg»

I innlegget skriver hun om jula og de norske juletradisjonene bringer mange nordmenn nærmere kirken, og hun oppforder det norske folk til å hegne om «det norske» i enda sterkere grad:

«Vi kan tåle å bli mye tydeligere ellers i året også. For toleranse er ikke det samme som utydelighet. Tvert om. Den som er tydelig og trygg i sin egen tro og tradisjon kan med større raushet møte dem som tror annerledes, med respekt og åpenhet. Å opptre nøytralt for å ikke tråkke noen på tærne er kanskje det skumleste vi kan gjøre.

Vi må tro på våre verdier. Være stolte av de. Og med selvtillit vise frem den norske kulturarven som generasjoner før oss har bygd opp. Å opptre nøytralt er også et valg. Vært stolt av det norske. God jul!», avslutter Helleland.

«Skjerp deg, Linda!»

Over 2100 Facebook-brukere har gitt tommelen opp til innlegget hennes. Men majoriteten i kommentarfeltet mener hun nærmer seg en Frp-retorikk som ikke kler en Høyre-statsråd. Julaften klokken 12.30 er det over 300 som har kommentert statsrådens julehilsen. Her er noen av innleggene som møtte statsråden på Facebook-veggen julaften:

«Skjerp deg, Linda! Er du blitt like konspirasjonsproduserende som dine brune Frp-venner?».

«Fraværende kildekritikk, brun retorikk som kun bidrar til å skape enda mer splittelse og fremmedfrykt, feilaktig om norsk kultur som til alle tider har hentet ideer fra verden (selv bunaden er inspirert fra asiatiske og arabiske tradisjoner). Men det er jul, og jeg ønsker deg og familien en fredelig høytid - mens barna dere sendte til Afghanistan og andre krigsherjede land lever i frykt for å miste livet hver dag...».

«Kvikk Lunsj er en direkte kopi av engelske Kit Kat fra 1930-tallet. Brunost er en søtladen ost for spesielt interesserte, konkurranseløpere på ski er idrett, ikke kultur, de "typiske norske ord, holdninger og verdier" er strømninger vi heldigvis fikk inn fra utadrettede folk i utlendighet, som Ibsen, som tilbrakte sine mest produktive år i Sorrento i Italia, og som med all sannsynlighet ville vært direkte oppgitt over dette fantastiske våset du lirer av deg. Nynasjonalismen er alt annet enn sjarmerende.

Ber kulturministeren korrigere

Flere arresterer også Helleland for feiltolkning av nyhetssaken om Nylund skole i Stavanger som fikk mye oppmerksomhet fordi de blant annet skal ha innført nynning istedenfor å synge teksten på «Deilig er jorden», for å gjøre den spiselig for barn og foreldre som ikke ønsket en juleavslutning med kristne overtoner. På Facebook skriver Helleland:

«Så derfor forundrer det meg og gjør meg litt trist, når jeg leser at en skole i Stavanger ikke lar elevene synge Deilig er Jorden i redsel for å såre noen. For der ga rektor beskjed om at det kun skal nynnes til sangen. Jeg tror skolen skal være glad for at Nytt på Nytt har tatt Juleferie. For dette er bare komisk. At rektor snudde i tolvte time var klokt», skriver Hofstad Helleland.

Men flere i kommentarfeltet påpeker at Hofstad Helleland ikke har fått med seg at nynningen på den kjære julesangen var et kunstnerisk grep, og hadde ingenting med tekstinnholdet å gjøre.

«God jul - men korriger nå det som faktisk er feil vedrørende dette med den skolen i Rogaland. Du burde da følge bedre med. Rett skal være rett. Som statsråd bør du være litt nøyere. Uansett - du skal ha for innsatsen. Det er tross alt Jul», skriver en.

- Blåst ut av alle proporsjoner

Arvid Berentsen, FAU-leder ved Nylund skole, forteller til Dagbladet at han reagerer sterkt på innholdet i Facebook-posten til Helleland.

- Det hun mener er bygget på et uriktig grunnlag. Hun lyver. Det stemmer ikke at barna ikke fikk synge i frykt for å støte eller såre noen. Sangene ble forandret utelukkende av kunstneriske begrunnelser, hevder Berentsen til avisen.

- Hadde hun lest nyhetsartiklene skikkelig hadde hun skjønt at denne saken er blåst ut av alle proporsjoner, og hun kunne spart seg for denne naziretorikken, fortsetter FAU-lederen til Dagbladet.

Han sier at skolen har markert førjulstida med både kristne og ikke-kristne tradisjoner, og sa allerede 15. desember til Stavanger Aftenblad at FAU var tilfreds med skoleledelsens forklaring.

Helleland ønsker ikke å kommentere påstandene om løgn, men skriver følgende i en epost til Dagbladet julaften: «Kulturarven vår blir kanskje ekstra synlig i julen. Julen bringer med seg tradisjoner og skikker som vi gjentar år etter år. Selv om mange av dem er hentet fra andre deler av Europa har vi gjennom generasjoner gjort dem til våre. Jeg er stolt av våre norske tradisjoner og verdier, og ønsket å formidle det til mine Facebook-følgere». Hun benytter også anledningen til å ønske «alle som er enige og uenige» med henne «en riktig god jul».

- Vi skriver ikke om sanger i stavangerskolen

- Det hun skriver om saken med skolen er ikke riktig, men det er kanskje den som har utløst at hun skriver dette. Det er ulikt Høyre, å spille så veldig på det nasjonale. Hva hun vil oppnå er uklart, det er litt overtramp, sier Trond Blindheim, omdømmeekspert og rektor ved Høyskolen Kristiania, til Nettavisen .

- Jeg har snakket med rektor og hun har klart opp i hva som har skjedd. Vi skriver ikke om julesanger i stavangerskolen. Nå håper jeg elever og ansatte kan får ro til å skape en fin og stemningsfull ramme før julehøytiden, sa skolesjef Jørn Pedersen til skolens hjemmeside .

«Kloke ord»

Men kulturministeren får ikke bare pepper.

«Et menneske på flukt er et menneske som har mistet tilhørighet, menneskeverd og menneskerettigheter. Å bidra etter beste evne til å ivareta disse, og å gi dem tilhørighet og en plass i våre fellesskap, er viktig for svært mange av oss.

Tusen takk for bidraget ditt!», skriver en av de mange som har kommentert.

«Kloke ord, våre tradisjoner og tilhørighet er viktige i den utolige verden vi lever i», skriver en annen.