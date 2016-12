Dronninger plaget av forkjølelse

Saken oppdateres.

Dronning Sonja deltar ikke i gudstjenesten i Holmenkollen kapell 1. juledag.

Årsaken skal være at hun har pådratt seg en forkjølelse, opplyser Slottet til Dagbladet utenfor kapellet.

Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen sier til VG at dronningen er hjemme. Hun ønsker ikke å kommentere tilstanden til dronningen ytterligere.

Dronning Elizabeth avlyser juletradisjon

Dronning Elizabeth er sett seg nødt til å avlyse den tradisjonelle julemorgengudstjenesten på grunn av kraftig forkjølelse, opplyser Buckingham Palace.

Dronningen har slitt med en forkjølelse hele jula, og går dermed glipp av gudstjenesten, som er en viktig del av den kongelige julefeiringen.

– Hennes Majestet Dronningen vil ikke være til stede i kirken på Sandringham fordi hun prøver å komme seg etter en kraftig forkjølelse og må holde seg innendørs, opplyser en hofftalsmann.

Tidligere denne uken ble meldt at den 90 år gamle monarken og hennes 95 år gamle gemal måtte avlyse den årvisse julefeiringen på Sandringham, men at formen forbedret seg såpass at de kunne dra likevel.

Dronning Silvia til sykehus

Julaften bekreftet det svenske hoffet at Dronning Silvia av Sverige er brakt til sykehus.

Dronningen ble brakt til Karolinska universitetssykehus sent fredag kveld.

Ifølge hoffets informasjonssjef Margareta Thorgren har dronningen vært forkjølet en stund og ble svimmel fredag kveld, ifølge Expressen .

– Dronningen er på sykehuset for observasjon og prøvetaking. Hun har det etter omstendighetene bra, opplyser Thorgren.

Det var i forbindelse med en konsert at dronningen ble dårlig. Prinsesse Madeleine fulgte med moren til sykehuset, og ble værende sammen med henne gjennom natta.

Dronningen feiret lille julaften sin 73-årsdag.