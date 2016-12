Det store romjulsdilemmaet: «God jul» eller «gledelig jul»?

Saken oppdateres.

...Og det var i de romjulsdager da halve folket gikk rundt og lurte på dette ene: hvordan hilser man egentlig på hverandre i julen? Heter det «God jul!»? Eller bør man ønske «gledelig jul» når julekvelden er over?

Og hva skal man egentlig si når det begynner å nærme seg nyttår?

Åse Wetås, selveste språkdirektøren, har juleferie, men svarer blidt og tålmodig, i folkeopplysningens tjeneste.

− «God jul» er den vanligste varianten. «Gledelig jul» er kanskje en litt eldre variant, og kanskje mest brukt på første juledag. Men «god jul» er helt kurant. Det virker alltid, sier hun til Aftenposten.

Fra møblerte vestkanthjem

I 2005 skrev Aftenpostens språkrøkter Per Egil Hegge om god – og gledelig-distinksjonen at den kanskje ikke var et vesentlig skille lenger, men at «eldre mennesker oppvokst og ikke minst oppfostret i møblerte hjem på Oslos vestkant» ble innpodet følgende: «Man ønsker god jul inntil julaften, og fra og med første juledag hilser man hverandre med gledelig jul», skrev Hegge. Men rett skal være rett, ti år er gått.

Finn-Erik Vinje, professor emeritus i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo, har tidligere kalt «god/gledelig-distinksjonen» «språksnobberi».

Husk små bokstaver

Heller ikke dagens direktør i Språkrådet virker å være spesielt opptatt av eldre kotyme fra møblerte vestkanthjem.

− Vi prøver å rettlede i utgangspunkt med etablert praksis, og etablert praksis er etter hvert blitt «god jul». Men hvis en ønsker å skrive korrekt skal man passe på å ikke bruke store forbokstaver. Både «god» og «jul» skrives med små bokstaver, de følger vanlige rettskrivningsregler.

– Takk. Men nå som vi har fått klarhet i dette, melder det seg straks en ny problemstilling: Når bør vi si «godt nytt år»?

– «Godt nytt år» er blitt helt vanlig i skriftlig julekort; også vanlig selv om det er før jul. Man kan si det på begge sider av nyttår, også et par uker ut i januar.

– Og hva med «godt år»?

– Det går også fint an å bruke. I det beste er jo at vi klarer å være hyggelig og høflige mot hverandre. Men vi anbefaler å skrive «nytt år» med to ord.

– Både «god jul» og «godt nytt år» er altså helt standard?

– Ja. Dette er standard. Det er det mest standardiserte jule- og nyttårshilsenene. Så da får du ha et…

– Nå er jeg spent?

− … et riktig godt nytt år!

– Takk! Og du må ha en fortsatt god jul!

Jól, geol, jiuleis og joulu

For øvrig kan Språkrådet også opplyse oss om at Jul er et eldgammelt ord, kommer fra dansk og at ingen helt vet hva det betydde i starten. Men: det finnes både i gammelnorsk (jól), gammelengelsk (geol), gotisk (jiuleis), og i finsk (joulu eller juhla)....

Happy Christmas (for our international friends)

... og PS! Om du skulle ha venner som ikke snakker hverken ny- eller gammelnorsk, her er en liste laget av nett-tjenesten Lingo access:

Dansk: Glædelig jul og godt nytår

Engelsk (US): Merry Christmas and a Happy New Year

Engelsk (UK): Happy Christmas and a Happy New Year

Finsk: Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta

Fransk:Joyeux Noël et bonne année !

Italiensk: Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Nederlandsk: Prettig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar

Nord-samisk: Mii sávvat didjiide buriid juovllaid ja lihkolaš ođđa jagi

Polsk: Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Russisk:С Рождеством и с Новым Годом!

Spansk: Feliz Navidad y próspero año nuevo

Svensk:God jul och gott nytt år

Tysk: Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr

Ungarsk: Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet