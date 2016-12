Færre blir skadd av fyrverkeri

Saken oppdateres.

I 2007 – året før forbudet mot raketter med styrepinne trådte i kraft – ble det meldt inn 155 uhell med fyrverkeri på landsbasis. I 2015-2016 ble det rapporter om 54 uhell, og gjennomsnittet de siste sju årene ligger på 57 rapporterte uhell, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Strengere regler, kortere salgstid og flere forbudssoner er noen av årsakene til at det blir færre og mindre alvorlige fyrverkeriskader.

Ingen omkomne

I gjennomsnitt de siste sju årene har 83 prosent av de rapporterte uhellene medført personskader. For 2015-2016 lå dette noe høyere med 87 prosent (47 av 54 uhell). De siste sju årene har ingen personer omkommet som følge av fyrverkeriskader.

«I og med at det ble innført forbud mot bruk av pinneraketter i 2008, har vi god grunn til å anta at rapporteringen av uhell med raketter etter 2008 i hovedsak er uhell med effektbatteri», heter det i en rapport fra DSB.

Tallenes tale er helt klar når det gjelder hvem som blir skadd: Hele 66 prosent er nemlig menn, og bare 26 kvinner. I resten av skadetilfellene er ikke kjønn opplyst.

Kvinneandelen har økt de siste årene, noe som trolig skyldes at det oppleves som langt lettere og tryggere å tenne på et rakettbatteri på bakken enn å sende opp en pinnerakett.

Øyeskader

For 38 av de totalt 47 skadde under forrige nyttårsfeiring er det oppgitt type skader. Det er registrert tolv skader på hode og i ansikt, elleve på øyne, 19 på fingre og hender, to på hørsel og ti er registrert som skade på andre kroppsdeler som armer, bein og bryst/hals.

De vanligste skadene er brannskader, trykk/sprengskader, skader fra løse deler av rakettbatteriene og ett hørselstap.

For nyttårsfeiringen 2015-2016 ble det meldt inn 18 øyeskader ved landets sykehus. Dette er en liten økning i forhold til året før hvor det ble registrert 16. Også de alvorlige øyeskadene har hatt en liten økning. Seks ble alvorlig skadd. De øvrige 13 fikk moderate øyeskader.

Ingen av de skadde rapporterer å ha brukt vernebriller, og DSB understreker at det å bruke beskyttelsesbriller og holde seg edru er de viktigste tiltakene for å forebygge slike skader.