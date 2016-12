Skretting vil bli rektor på ny høyskole

Saken oppdateres.

Kathrine Skretting er nå rektor på Høgskolen i Lillehammer og kom fra NTNU da hun ble rektor på Lillehammer i 2015. Hun var da professor ved NTNUs Institutt for kunst og medievitenskap. Kathrine Skretting har også vært prorektor og dekan ved NTNU.

Høgskolen i Innlandet er en fusjon mellom de to Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. De to høyskolene blir slått sammen allerede fra 1. januar 2017. Formalitetene er ifølge Khrono i orden for den nye sammenslåtte høyskolen, men rektor mangler. Høgskolen i Innlandet får studiesteder på åtte ulike steder, blant annet på Lillehammer, Hamar, Elverum og Rena.

LES OGSÅ: Ingen reality uten trøndere

Søknadsfrist 17. januar

I første omgang blir nåværende rektor ved Høgskolen i Hedmark, Anna Linnea Ottosen, konstituert rektor og Skretting stedfortredende rektor ved Høgskolen i Innlandet fra førstkommende søndag.

- Jeg kommer til å søke rektorjobben ved Høgskolen Innlandet. Jeg flytta jo til Lillehammer for å være rektor, sier rektor ved Høgskolen i Lillehammer, Kathrine Skretting til høyskoleavisa Khrono . Stillingen har søknadsfrist 17. januar.

LES OGSÅ: - Dataspill styrker klassiske fag

- Vil ha en rektorperiode til

- Alle vurderinger er gjort. Det er ikke så mange år til jeg skal gå av med pensjon, men jeg vil gjerne ha en rektorperiode til, sier hun. Stillingen er en åremålsstilling på fire år, og Skretting fyller 64 år i juli 2017.

Anna Linnea Ottosen har i motsetning til Skretting ennå ikke bestemt seg for om hun søker.