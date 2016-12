15 000 mer i engangsbeløp til nybakte foreldre

Saken oppdateres.

Fra 1. januar endres satser på engangsstønader fra 46 000 kroner til 61 120 kroner .

Det er over 15 120 kroner mer å rutte med for foreldre ikke har tjent opp rett til foreldrepenger. Det vil si de som ikke har hatt inntekt i minst seks av de siste ti månedene før fødselen.

Studenter er et eksempel på en gruppe som ofte faller inn under denne kategorien.

Overgangsstønad

Det blir også gjort endringer i satsene for overgangsstønad fra nyttår. En enslig mor eller far kan få overgangsstønad i en periode, gjerne etter et samlivsbrudd. Dette er en videreføring av de første endringene for overgangsstønad som ble gjort fra 1. april 2014.

- For nye mottakere av overgangsstønad etter 1.4.2014 så skattes stønaden som arbeidsinntekt. Det vil si at disse mottakerne ikke lengre kom inn under reglene for skattebegrensning. Det var en skatteskjerpelse, men samtidig økte bruttosatsen for overgangsstønad, opplyser Nav.

KOMMENAR: Trygghet og tillit blir de sentrale stikkordene for norsk politikk frem mot valget neste høst

Først fra 1. januar 2017 vil alle få overgangsstønad etter de nye reglene. Ifølge Nav vil de nye endringene føre til at brutto overgangsstønad vil øke for cirka 2 200 mottakere fra nyttår.

Øker satsen for tiltakspenger

Også satsen på tiltakspenger blir endret fra 1. januar 2017. Ifølge Nav er arbeidsrettede tiltak et virkemiddel for å hjelpe arbeidssøkere ut i jobb, og deltar du på tiltak har du rett til enkelte økonomiske ytelser.

LES OGSÅ: Skattetabbe rammet 140.000 uføre

LES OGSÅ: Endring i foreldrepengemønster

For dem som har krav på høy sats øker beløpet for tiltakspenger med ti kroner fra 355 til 365 kroner per dag, og for lav sats fra 257 til 264 kroner per dag.

Ny rapport: For stadig flere unge som får avklaringspenger, er det mer lukrativt å gå på Nav enn å jobbe

Kutt nyankomne innvandrere

Retten til tiltakspenger og tilleggsstønader for deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere opphører derimot fra 1. januar 2017.

- Tiltakspengeforskriften blir endret med virkning fra 1. januar 2017. Etter dette vil deltakere i introduksjonsprogrammet ikke lenger ha rett til tiltakspenger og tilleggsstønader, skriver Nav.

Fikk du med deg denne?: Her er åtte ting du trenger å vite om budsjettenigheten

Frem til 1. januar 2017 har nyankomne flyktninger, som deltok i arbeidsrettede tiltak som del av et kvalifiseringsprogram, hatt rett til utgiftsdekning på lik linje med andre deltakere i tilsvarende tiltak.

Deltakere i introduksjonsprogrammet vil fortsatt motta introduksjonsstønad med hjemmel i introduksjonsloven.

Nye endringer til høsten

Enkelte endringer kommer først til høsten 2017.

For foreldre som ønsker å være hjemme med ettåringen full tid vil satsene for kontantstøtte øke til 7 500 kroner i måneden.

Pensjon til enslige minstepensjonister øker med 4.000 kroner fra september 2017.