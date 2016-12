Det nye året blir ett sekund lengre

Saken oppdateres.

Det er Det internasjonale byrået som overvåker jordrotasjonen (IERS) som har besluttet dette, for å kompensere for endringer i jordas rotasjonshastighet.

Ifølge Justervesenet har jorda en litt langsom og ujevn rotasjon og blir derfor hengende etter de rundt 400 atomurene som fastsetter offisiell tid i verden.

På noen avanserte klokker vil skuddsekundet kunne vises som 00:59:60 før klokken blir 01:00:00 natt til søndag.

Alt i 1754 fastslo Immanuel Kant at jorda roterte saktere og saktere. Går man noen hundre millioner år tilbake i tid og studerer fossile koraller som både har daglige og årlige vekstringer, finner man at året hadde mellom 385 og 410 dager, med andre ord at døgnet var betydelig kortere enn nå.

De siste årene har et døgn i gjennomsnitt vært omtrent et tusendels sekund lengre enn 24 timer.

Ordningen med skuddsekund ble innført i 1972 og det siste ble lagt til natt til 1. juli i 2015.