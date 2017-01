Her demonstrerer Høyre-profilene mot egen regjering

Saken oppdateres.

Politihelikopteret var i luften og flere patruljebiler og en ambulanse sto i beredskap da det onsdag samlet seg flere hundre personer utenfor Stortinget i en demonstrasjon mot miljøvernminister Vidar Helgesens avgjørelse å stoppe den vedtatte lisensjakten på ulv, skriver Aftenposten .

Etter klage til Klima- og miljødepartementet ble fellingskvoten på ulv i Norge redusert fra 47 til 15 ulver, og kun utenfor ulvesonen. Dette gjorde at alle ordførerene i Hedmark skrev under på ett opprop mot Regjeringens vedtak.

– Jegerne får finne på noe annet

Onsdag møtte 22 ordførere fra Hedmark og 15 busslaster med andre ulvemotstandere opp i Oslo for å markere sin motstand mot vedtaket om å ikke felle flere ulver.

– Jeg hadde sett frem til å bli pensjonist så jeg kunne bruke mer tid på harejakt, men slik det er blitt nå kan jeg ikke slippe hunden min, sier Kjell Sterner fra Enebakk. Han har holdt på med harejakt siden han var guttunge. Han mener det er en mye norsk jakttradisjon som er i ferd med å bli utradert til fordel for finskrussisk ulv på norsk jord.

Truls Gulowsen fra Greenpeace sier han var ganske spent da han tok på seg sin røde kjeledress og en plakat som klart gjorde det kjent at han kjemper for ulv i Norge.

– Hvis Norge skal ha ulv, så må vi ta konsekvensene. Sånn er det bare. Jegerne kan ikke slippe hundene sine, de får finne på andre måter å jakte på, sier han.

Kritiske til rovdyrpolitikken

Jegere, saueeiere, bønder, skogsfolk og andre hadde tatt turen til Eidsvolls plass for å vise sin skepsis til norsk rovdyrpolitikk generelt, og ulvepolitikk spesielt.

– Det er verdt å merke seg det engasjementet disse mennskene representerer her i dag, sier Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité. Han sto ytterst i mengden og fulgte med på appellene som kom fra en scene som var satt opp for anledningen.

– Jo, det er klart Regjeringen må følge opp stortingsvedtaket. Nå vet jeg at det pågår et møte og at det vil komme en redegjørelse etterpå, sier han.

Erling Folkvord fra Rødt sto midt i folkemengden og fulgte med.

– Jeg er ikke enig i alt som blir sagt her i dag. Jerven er for eksempel en mye større trussel mot sauenæringen. Men jeg er veldig enig i kravet om at Regjeringen må følge opp stortingsvedtaket, sier han.

– Folk flest bor ikke i Oslo

Litt sent kom det en høyreist kar fra nordre Hedmark. Det var Olav Sverre fra Opphus kommune i Stor-Elvdal, lett iøynefallende i en gedigen ulvepels.

– Det er ulvepels, ja.

– Har du skutt den selv?

– Slikt kan man ikke svare på i dag, sier han. Slagene tyder på at pelsen er godt brukt. Sverre forteller at det er en kjørepels, brukt av kusker på hesteskysser i strenge vinterperioder.

– Folk flest bor ikke i Oslo. Men dere synes jo det er hyggelig komme på landet og besøke slekt og venner og kanskje ta en tur på hytta? Tenk da på dem som bor der. I kommunen jeg bor i, er gjennomsinntekten rundt 190.000 kroner, da sier det seg selv at primærnæringene er viktig, sier han.