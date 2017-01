Dagbladets papiravis kan forsvinne på ukedager

Saken oppdateres.

Sjefredaktør i Dagbladet John Arne Markussen sier til DN at de har lagt frem en plan som skal sikre en langsiktig publisistisk virksomhet og at Dagbladet i fremtiden vil være en viktig stemme i norsk offentlighet.

Satser på helgeaviser

Han ønsker ikke å kommentere innholdet i planen, men etter det DN erfarer sa Markussen på allmøtet at han tidligst ser for seg at papiravisen kan forsvinne fra ukedagene i første kvartal 2018, men at det mest sannsynlig vil skje i løpet av 2019. Nedleggelsen av papirutgaven på ukedagene vil skje paralellt med en betydelig satsing på et papirbasert helgeprodukt.

Styret har sagt ja

Styret i Dagbladet skal ha gitt sin tilslutning til hovedpunktene i plandokumentene de kaller "Prosjekt P", men det skal ikke være tatt noen beslutninger i saken.

LES MER HER: Dagbladet åpner for å legge ned papiravisen i løpet av de to neste årene