Høyre-topper i ulvekrangel på Facebook: «En statsråd med total mangel på enhver fingerspitzengefühl»

Onsdag reiste minst 15 busslaster med ulvemotstandere hovedsakelig fra innlandsfylkene inn til hovedstaden for å demonstrere. Bakgrunnen var at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) rett før jul stanset Stortingets vedtak om lisensjakt på ulv.

Det var etter en klage til Klima- og miljødepartementet at fellingskvoten på ulv i Norge ble redusert fra 47 til 15 ulver, og kun utenfor ulvesonen. Dette gjorde at alle ordførerne i Hedmark skrev under på et opprop mot Regjeringens vedtak.

Sammen med ulvemotstanderne, på plenen utenfor Stortinget, sto også Hedmark-representant og Høyres næringspolitiske talsmann Gunnar Gundersen og Oppland-representant og stortingspresident Olemic Thommessen, også han fra Høyre.

«Det er helt uforståelig og ødeleggende»

Dagen etter går Gundersen knallhardt ut mot sin partikollega på Facebook, og havner i en uvanlig ordveksling med en representant for hans egen regjering:

En annen Høyre-topp tar imidlertid Helgesen i forsvar. I kommentarfeltet under Gundersens innlegg tar Bjørn Haugstad (statssekretær i Kunnskapsdepartementet) til motmæle:

Gundersen svarer med å omformulere statsminister Erna Solbergs boktittel fra 2011 :

Haugstad parerer:

– Helgesen ble filleristet

Ifølge VG ble Helgesen filleristet av representanter fra begge regjeringspartiene i et møte i etterkant av demonstrasjonen.

Gruppelederne i Høyre og Fremskrittspartiet, henholdsvis Trond Helleland og Harald Tom Nesvik, var fullstendig på linje med den uttalte kritikken fra Ap og KrF, skriver VG.

Helgesen skal ha fått klar beskjed om at ulveforliket fra Stortinget ikke var fulgt opp, at regjeringen må finne en måte å overholde bestandsmålet på, og at regjeringen burde ha informert Stortinget med én gang de støtte på juridiske problemer med lisensjakten, skriver avisen .

– Utålmodigheten blant forlikspartnerne er til å ta og føle på, skal Helgesen ha sagt etter møtet.

– Statsråd i dyp strid med sin egen regjering

De fire partiene bak ulveforliket, regjeringspartiene Høyre og Frp samt Ap og KrF, er ikke fornøyd med Helgesens håndtering av saken.

– Det er en alvorlig situasjon når et stortingsvedtak med en klar intensjon blir parkert av en statsråd, i dyp strid med sin egen regjering og andre statsråder, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

– Bestillingen til departementet og regjeringen er å komme tilbake med en sak som sørger for at vi kan ta ut flere ulv enn det som er tilfelle i dag, sa Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik etter møtet med Helgesen, ifølge byrået.

Helgesen står på sitt

Demonstrantene vant imidlertid ikke frem.

– Vedtaket om ikke å tillate lisensfelling av 32 ulv består, konstaterte klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) etter møtene onsdag, ifølge NTB.

Han holdt fast ved at han etter loven ikke kunne godta felling av flere enn 15 ulver, mens om lag 2.000 demonstranter sto utenfor og ropte på hans avgang.

– Jegerne får finne på noe annet

Onsdag møtte 22 ordførere fra Hedmark og 15 busslaster med andre ulvemotstandere opp i Oslo for å markere sin motstand mot vedtaket om å ikke felle flere ulver.

– Jeg hadde sett frem til å bli pensjonist så jeg kunne bruke mer tid på harejakt, men slik det er blitt nå kan jeg ikke slippe hunden min, sier Kjell Sterner fra Enebakk.

Han har holdt på med harejakt siden han var guttunge. Han mener det er mye norsk jakttradisjon som er i ferd med å bli utradert til fordel for finskrussisk ulv på norsk jord.

– Det er ikke ulven vi har noe imot, det er soningspolitikken som tilsier at 5 prosent av befolkningen skal ta hele ansvaret, sier de.

Hoksrud: – Klart Regjeringen må følge opp stortingsvedtaket

– Det er verdt å merke seg det engasjementet disse menneskene representerer her i dag, sier Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Han sto ytterst i mengden og fulgte med på appellene som kom fra en scene som var satt opp for anledningen.

– Jo, det er klart Regjeringen må følge opp stortingsvedtaket, sier han.

