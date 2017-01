Norskog hardt ut mot radiomerking av ulv

Saken oppdateres.

– Radiomerking av ulv løser ikke skogeiernes, sauebøndenes og jegernes problemer. Forslaget er svært ressurskrevende og fremstår snarere som en provokasjon enn en løsning, sier Rørå.

Norskog representerer skogeiere som står for 15 prosent av den totale avvirkningen av skog i Norge. Organisasjonen reagerte skarpt på klima- og miljøminister Vidar Helgesens (H) beslutning før jul om å si nei til lisensfelling av 32 ulv i ulvesonen, som de regionale rovviltnemndene ville skyte.

Norskog trakk seg deretter fra kontaktutvalget for rovviltforvaltning i protest mot regjeringens ulvevedtak.

– Når Helgesen nå forsøker seg med å foreslå at all ulv skal radiomerkes, så framstår det som et forsøk på å finne en løsning uten å gjennomføre Stortingets vedtak. Ulveforliket er dårlig nok som det er for landbruket, vi trenger ikke et forlik på forliket, sier Arne Rørå.

Rask dokumentasjon

Ifølge Helgesen vil departementet trolig allerede i neste uke starte radiomerking av ulv i flest mulig revir. Målet med tiltaket er å framskaffe mer kunnskap om skadepotensialet i ulvesonen.

– Når det er fare for skade som skal til for å felle ulv, må vi sørge for å kartlegge og dokumentere skadepotensialet. Radiomerking vil gjøre det mulig å få til begge deler, fordi vi i realtid både kan se hvor ulvene beveger seg og få mer kunnskap om skadepotensialet, sa statsråden til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) mener radiomerking er viktig, og legger til at tiltaket også skal bringe på det rene om ulven beveger seg slik at den er truende for mennesker.

– Dette vil være rask dokumentasjon som gjør at man kan lette på det trykket befolkningen i ulvesonen i Hedmark er under, sier Solberg til NTB.

Mister tilliten

Norskogs administrerende direktør kaller ulveforliket mellom Ap, Høyre, Frp og KrF i mai i fjor et resultat av det muliges kunst, og kan ikke forstå hvorfor regjeringen ikke vil følge opp Stortingets vedtak.

– Man mister tilliten til miljøforvaltningen og gradvis til regjeringen. Men ennå er det et håp om at Stortinget skal rydde opp og instruere regjeringen til å påse at lisensjakta skal gjennomføres i tråd med rovviltnemndas beslutning, sier Rørå.

Både Norges Bondelag og Skogeierforbundet mener ulvefloken kan løses ved politisk vilje og uten nye juridiske runder. Også Rørå mener det er fullt mulig for regjeringen å løse ulvefloken selv.

– Den har de nødvendige fullmakter. Det er ikke nødvendig med juridiske utredninger, men det krever politisk vilje. Jeg er usikker på om Helgesen har denne viljen, eller om han kun har lyttet til dårlige råd. Jeg har tro på at statsministeren evner både å se problemet og rydde opp, men nå haster det virkelig, sier Rørå.

Vil ta tid

Når det gjelder lisensfelling av ulv, er ingenting foreløpig endret, og fredagens tiltak ser ikke ut til å ha roet gemyttene. Regjeringen peker på hensynet til Bernkonvensjonen og Naturmangfoldsloven. Men det vil ta tid å få ulveforliket og lovverket til å henge sammen, sier Solberg.

– Vi må finne løsninger som gjør at Stortingets vilje, lovverket og de internasjonale traktatene henger sammen. Det er et litt lengre arbeid, sier statsministeren.

