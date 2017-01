Det første møtet mellom Jensen og Cappelen på over tre år

Saken oppdateres.

Den tidligere superspaneren og politilederen Eirik Jensen kom spaserende inn i Oslo tingrett og rettssal 250 sammen med sine forsvarer John Christian Elden og Arild Holden klokken ti på ni mandag formiddag.

– Jeg svarer ikke på noen spørsmål, svarte Jensen kort på spørsmål om han hadde noe å si. Sammen med sine forsvarere ble han stående i fem minutter slik at pressefotografene kunne ta sin bilder.

Aftenpostens reporter spurte Eirik Jensen om han hadde hørt at Cappelen hadde tenkt å si noe til ham før rettsaken startet. Jensen gjorde ikke annet enn å fnyse til svar.

Noen minutter senere kom Gjerund Cappelen inn, fulgt av flere politifolk og sin forsvarer Bendict de Vibe.

Stirret stivt på medtiltalt

Jensen fulgte nøye med og stirret stivt i retning av Cappelen, som også kikket mer søkende kort bort på sin tidligere samarbeidspartner i politiet. Ingen av de to gjorde noe tegn til å ville hilse på hverandre.

Cappelen hadde varslet at han ville si noe, men da Aftenposten spurte ham etter at han kom inn, sa han at han ikke kom til å gjøre det.

Eirik Jensen festet blikket i Cappelen da han kom inn i rettssalen og var åpenbart ikke blid.

– Er du forbannet?

Jensen bare nikket til svar.

Hasjsmuglingen: Skyldig og ikke skyldig

Eirik Jensen stod stram som en saltstøtte og fortrakk ikke en mine da den alvorlige tiltalen mot ham ble lest opp i tingretten mandag formiddag.

Samtidig svarte Gjermund Cappelen klart og tydelig ja på den omfattende tiltalen om innsmugling av hasj og for å ha betalt penger til politimannen Jensen.

Tiltalen innholder i alt 22 punkter.

– Erkjenner du deg skyldig eller ikke skyldig, spurte tingrettsdommer Kim Heger.

– Skyldig, svarte Cappelen.

Først leste statsadvokat Lars Erik Alfheim opp tiltalen om smugling av hasj.

Cappelen svarte «skyldig», mens Jensen svarte like tydelig «ikke skyldig».

Korrupsjonstiltalen: Skyldig og ikke skyldig

På den omfattende tiltalen om korrpusjonene var svarene de samme fra de tiltalte:

– Skyldig, svarte Cappelen.

– Ikke skyldig, svarte Jensen.

På tiltalepunktene om at Jensen skal ha oppbevart en lang rekke våpen ulovlig, også på sitt kontor i Politihuset, svarte Jensen:

– Det faktiske forhold er riktig, men jeg svarer «ikke skyldig».

Deretter begynte statsadvokat Alfheim på sitt innledningsforedrag om hvordan narkotikasmuglingen etter påtalemyndighetens oppfatning skal ha foregått.