Frp vurderer å åpne for surrogati

Etter det NRK erfarer er det et flertall i partiets programkomité som stiller seg bak forslaget.

Flere kilder forteller til kanalen at det i forslaget blant annet står at «Fremskrittspartiet vil åpne for surrogati». Men nestleder i programkomiteen, Harald T. Nesvik, påpeker at komiteen er delt i synet på surrogati.

– Det kan dermed ligge an til interessante debatter fram mot landsstyre og landsmøte til våren, sier Nesvik i en epost til NTB.

Frp blir første parti på Stortinget som går inn for surrogati dersom programforslaget blir vedtatt på partiets landsmøte i mai.

