Saken oppdateres.

– Ikke skyldig, svarte han på spørsmål om de alvorlige tiltalepunktene om medvirkning til narkotikasmugling og for å ha gjort seg skyldig i korrupsjon.

Gjermund Cappelen svarte klart og tydelig ja på den omfattende tiltalen om innsmugling av hasj og for å ha betalt penger til politimannen Jensen.

Tiltalen innholder i alt 22 punkter, skriver Aftenposten.

– Erkjenner du deg skyldig eller ikke skyldig, spurte tingrettsdommer Kim Heger.

– Skyldig, svarte Cappelen.

Først leste statsadvokat Lars Erik Alfheim opp tiltalen om smugling av hasj.

Cappelen svarte «skyldig», mens Jensen svarte like tydelig - ikke skyldig.

Korrupsjonstiltalen: Skyldig og ikke skyldig

På den omfattende tiltalen om korrpusjonene var svarene de samme:

- Skyldig, svarte Cappelen.

– Ikke skyldig, svarte Jensen.

På tiltalepunktene om at Jensen skal ha oppbevart en lang rekke våpen ulovlig, også på sitt kontor i Politihuset, svarte Jensen:

- Det faktiske forhold er riktig, men jeg svarer - ikke skyldig.

- Er ingen lystløgner

Deretter begynte statsadvokat Alfheim på sitt innledningsforedrag om hvordan narkotikasmuglingen etter påtalemyndigheten skal ha foregått.

– Dere må som dommere vurdere om Gjermund Cappelen har tilstått fordi han ønsker oppmerksomhet, eller det handler om psykiatri, sa statsadvokaten, som også viste til Thomas Quick, som tilstod en lang rekke drap i Sverige.

– Påtalemyndigheten mener ikke at han er noen lystløgner, sa Alfheim.

Statsadvokaten gjorde det klart at han har planlagt en omfattende bevisførsel rundt hvert enkelt tilfelle av hasjsmugling til Norge, fordi Jensens forsvarere mener omfanget ikke har vært så stort.

– Forstår jeg deg riktig når du sier at Eirik Jensens forsvarere mener at Cappeln ikke har smuglet så mye narkotika som han har tilstått, spurte dommer Kim Heger. - Jeg har forstått det slik, og tar høyde for det i bevisførselen, svarte statsadvokat Alfheim.