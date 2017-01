Preget Eirik Jensen hadde mange støttespillere i salen

Saken oppdateres.

Oslo: – Det var ikke noe hjertelig gjensyn, men en spent atmosfære, akkurat som forventet, sier Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe.

Da tiltalepunktene var lest opp, erkjente Cappelen straffskyld på alle punkter av tiltalen som omfatter innførsel av 16 tonn med hasj, og for å ha korrumpert politispaneren Eirik Jensen.

Bare et fåtall ganger så de to tidligere vennene i hverandres retning inne i salen, og forsvarsadvokaten hadde åpenbart rett. Det var ingen hjertelighet å spore mellom de to mennene.

– Absurd

Jensen er tiltalt for å ha latt seg kjøpe av sin viktigste tyster i det kriminelle miljøet. Spesialenheten for politisaker mener den tidligere så respekterte politimannen har vært delaktig i innføringen av 13,9 av tonnene med hasj som Cappelens fikk inn i landet. Samarbeidet skal ha strukket seg helt tilbake til 1990-tallet. Jensen nektet straffskyld på alle punkter i tiltalen, også i forbindelse med en rekke brudd på våpenloven, selv om han for disse punktene erkjente de faktiske forholdene.

– Det opplevdes ganske absurd for ham å få en slik tiltale lest opp. Han er en merittert politimann som er vant til å jobbe på den andre siden av slike tiltalebeslutninger, sier Jensens forsvarer John Christian Elden i en pause.

Tirsdag skal assisterende sjef i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, gi retten en gjennomgang av bevisene de mener holder til å domfelle Eirik Jensen etter tiltalen.

– Kolleger i salen

Den nå pensjonerte politimannen hadde mange støttespillere blant publikum i den fullsatte sal 250 i Oslo tinghus. Også tidligere kolleger hadde møtt opp for å vise sympati og støtte.

Sammen med sine forsvarere har han tatt mål av seg til å motbevise politiet og Spesialenhetens årelange etterforskning.

Gjermund Cappelen og store deler av nettverket hans ble pågrepet av politiet i Asker og Bærum 19. desember 2013. Samtidig ble det også funnet flere hundre kilo hasj. Etter litt over to uker i varetekt, under et tre dager langt avhør, navnga han Eirik Jensen som en viktig samarbeidspartner over flere år.

Todelt sak

Rettssaken, som skal gå helt til sommeren, er todelt med én sak mot Cappelen som statsadvokaten fører, og en annen mot Jensen som Spesialenheten aktorerer.

Mandag startet med statsadvokat Lars Erik Alfheims innledningsforedrag i straffesaken mot Gjermund Cappelen. Cappelen var en kriminell allerede fra ungdomstiden. Han har aldri hatt en fast jobb og heller aldri betalt skatt. Likevel mener påtalemyndigheten at Cappelen skal ha tjent mellom 1 og 2 milliarder kroner og mer eller mindre veltet seg i luksus og forbruksvarer.

Eirik Jensen og hans forsvarere mener Gjermund Cappelen skryter på seg hasjpartier og ikke har smuglet inn så mye narkotika som selv påstår.

Derfor vil aktoratet ha full bevisførsel for alle partiene som er tatt med i tiltalen. Alfheim trakk fram at Cappelen kan ha andre grunner til å erkjenne enn for å hevne seg på Jensen, blant annet rett og slett et ønske om å gjøre opp for seg.

– Vi mener det heller ikke er snakk om en lystløgner her, sa Alfheim.