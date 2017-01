Tror ikke på Cappelens forklaring om pengebruk

Saken oppdateres.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim tegnet i formiddag et bilde av Gjermund Cappelens omfattende narkotikanettverk, med enorme fortjenester og et stort forbruk av kontanter, skriver Aftenposten .

– Det er beslaglagt verdier av ti millioner kroner. Men det er naivt å tro at det er alt som finnes. Arbeidet med å finne mer av verdiene fortsetter. Vi vil kreve inndragning av 825 millioner kroner, men vi mener at det er omsatt mellom en og to milliarder kroner, og det er ikke bestridt av Cappelen, sa statsadvokaten. Han har ansvaret for å aktorere den del av tiltalen som dreier seg om narkotikahandel.

Cappelen har erkjent straffskyld, mens Eirik Jensen nekter straffskyld for medvirkning til omfattende hasjsmugling.

Aktor: – Kontantøkonomi var viktig

Statsadvokaten forklarte at Cappelen og hans nettverk brukte kontanter i stor utstrekning, fordi det er vanskelig å oppdage og å dokumentere for politiet.

– Kontantøkonomi var viktig, og en del av fortjenesten ble hvitvasket både i Norge og i utlandet, også ved bruk av advokater. En av hans medhjelpere forklarte et stort forbruk med at han fikk kontanter i julegave av barnebarna, det er jo ganske spesielt, sa statsadvokaten.

Tror ikke på Cappelen

Han viste til at Cappelen selv har forklart at fortjenesten er brukt opp eller er tapt i investeringer, men at påtalemyndigheten ikke tror på den forklaringen.

– Så det er punkt hvor dere ikke har tillit til Cappelens forklaring? spurte tingrettsdommer Kim Heger.

– Det er riktig, svarte statsadvokaten.