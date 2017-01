Alle offshore-helikopter er satt på bakken

Saken oppdateres.

13 helikopter-avganger fra Sola står nå på heliport.no oppført som utsatt, med beskjed om at ny info kommer klokken 14.00.

Den siste helkopteravgangen fra Sola gikk klokken 08.58.

Også avgangene fra helikopterterminalen på Flesland er utsatt. Herfra gikk den siste avgangen klokken 08.41.

Skal inspiseres

På Heliport.no er beskjeden for seks planlagt avganger fra Flesland at det kommer mer info enten klokken 11.30 eller 14.00.

Også to avganger fra Kristiansund er utsatt samt tre avganger fra Hammerfest.

Heidi Heimark i Bristow Norway forteller at helikoptrene står på bakken på grunn av et inspeksjonsdirektiv fra produsenten Sikorsky.

Det er halerotoren på helikopteret som skal inspiseres. Aftenbladet skriver i dag at et helikopter på britisk sokkel problemer med et lager i halerotoren i romjulen, noe som resulterte i at helikopteret ved landing spant 180 grader på helidekk på en britisk installasjon.

Fikk beskjed tirsdag

- Vi mottok en så kalt «alert service bulletin» i 09-tiden tirsdag. Fabrikanten ber oss om å foreta en inspeksjon, dermed stopper vi alle avganger, sier Heimark.

Britow har 20 helikopter av typen Sikorsky S-92.

To av maskinene står på Ekofisk-feltet, disse tas til land for kontroll.