Alle offshore-helikopter var satt på bakken

Saken oppdateres.

Helikoptertrafikken på norsk sokkel er tirsdag rammet av forsinkelser og innstillinger. Bakgrunnen er en hendelse på britisk sokkel i romjulen.

28. desember fikk et Sikorsky S-92-helikopter problemer med et lager i halerotoren, som resulterte i at helikopteret ved landing spant 180 grader på dekk. Produsenten har nå varslet ekstraordinær sjekk av haleroret, skriver Stavanger Aftenblad.

12 helikopter

Morten Eek, pressetalsmann i Statoil, opplyser til Adresseavisen at flere hundre personer som skulle til eller fra plattformer tirsdag, er rammet av helikopterinspeksjonene.

- Når vi får en forskyvelse i helikopterprogrammet vårt, medfører det at de som skulle gå av ikke får reist hjem etter planen, mens de som skulle ut til plattformene må vente. Det er flere hundre mennesker som forflytter seg hver dag. Vi er forberedt på at dette kan vare i flere dager i og med at 12 helikopter i tilbringertjenesten skal inspiseres, sier Eek.

- Stopper alle avganger

Heidi Heimark i Bristow Norway forteller til Stavanger Aftenblad at helikoptrene står på bakken på grunn av et inspeksjonsdirektiv fra produsenten Sikorsky.

- Vi mottok en så kalt «alert service bulletin» i 09-tiden tirsdag. Fabrikanten ber oss om å foreta en inspeksjon, dermed stopper vi alle avganger, sier Heimark i Bristow Norway til avisen.

Britow har 20 helikopter av typen Sikorsky S-92. To av maskinene står på Ekofisk-feltet, disse tas til land for kontroll.

Kanselleringer

Mellom klokken 08.58 og 14.30 tok det ikke av noen helikoptre fra Sola, men klokken 14.30 startet helikoptertrafikken opp igjen, da et S-92 helikopter tok av mot Ekofisk 2/4 L.

12 helikopter-avganger fra Sola står nå på heliport.no oppført som utsatt, med beskjed om at ny info kommer klokken 15 eller 16.00. To er kansellert mens fire avganger har fått ny avgangstid.

Også 14 av dagens 19 helikopteravganger fra Flesland er kansellert, mens det for fem er varslet ny informasjon i 14- eller 16-tiden.

Fra Kristiansund er tre avganger kansellert og to utsatt.

Øyenvitne

Sikorsky S-92-helikopteret som fikk problemer i romjula tilhørte selskapet CHC, som er det samme selskapet som opererte helikopteret som styrtet ved Turøy, skriver Bergens tidende.

Ifølge bransjenettstedet oilandgaspeople.com har et øyenvitne forklart at helikopteret måtte foreta en nødlanding, og at helikopteret spant ukontrollert rundt under landingen. Et annet vitne har forklart at han så rotorbladene skjære hull i dekket.

Helikopteret klarte til slutt å lande, uten at noen av de elleve personene ombord kom til skade, skriver avisen videre.

CHC Helicopter har bekreftet at helikopteret opplevde «uventede kontrollresponser» under nødlandingen, ifølge bransjenettstedet.

Inspeksjoner har startet

S-92 er den eneste helikoptertypen som driver tilbringertjeneste på norsk sokkel, etter at Super Puma ble satt på bakken etter Turøy-ulykken. Det er Bristow og CHC som er Statoils helikopteroperatører, og det er de som nå gjør inspeksjonene - som allerede har kommet i gang, ifølge Eek.

- Det er noe ulikt hvor langt man har kommet i inspeksjonene, men det er ikke meldt om at det er funnet feil. Dette er et føre var-tiltak som Sikorsky har sendt ut til de som eier helikopterne.