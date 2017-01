- Breivik den samme mannen i dag som 22. juli 2011

Saken oppdateres.

Skien: – Det er nesten så man må klype seg i armen når man forholder seg til Anders Behring Breivik. Det er vanskelig å forstå at den høflige, unge mannen er den samme som ham som utførte det utenkelige 22. juli 2011, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i retten tirsdag.

Han understreket at staten mener Breivik er den samme i dag som han var under terrorhandlingene for over fem år siden – og framholdt at dette perspektivet er avgjørende når man skal vurdere hvilke sikkerhetstiltak Breivik skal underlegges under soningen av terrordommen. Ikke bare hadde han en svært fast vilje til å gjennomføre de grufulle massedrapene, han planla dem og forberedte terrorhandlingene i flere år uten at avsløre seg selv, ifølge Sejersted.

– Og jeg må si noe om gjerningene han begikk 22. juli, fortsatte regjeringsadvokaten, men ble avbrutt av lagdommer Øystein Hermansen.

– Det er vel kjent stoff?

– Da må jeg spørre om dette er så kjent at man har det under huden, at man ikke trenger å bli minnet på det, parerte Sejersted.

Han fortsatte med å lese opp hvordan Breivik, etter å ha detonert bomben i regjeringskvartalet, kjørte til Utøya, hvor han systematisk drepte så mange mennesker han klarte i løpet av den drøye timen massedrapet pågikk.

– Personen som sitter her i salen i dag, er i hovedsak den samme personen som satte seg i bombebilen morgenen 22. juli, sa Sejersted.