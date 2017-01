Breivik gjorde nazihilsen da han ankom rettssalen

Saken oppdateres.

Breivik henvendte seg til fotografene da han gjorde hilsenen. Iført svart dress og hvit skjorte ankom Breivik rettssaken uten håndjern tirsdag.

Dommer Øystein Hermansen ba Breivik om å ikke gjenta nazihilsenen.

– Det er krenkende atferd overfor rettens verdighet og er også forstyrrende for det vi skal behandle her, så jeg ber om at du ikke gjør det flere ganger, sa Hermansen.

- Mer ekstrem enn før 22. juli

Anders Behring Breivik er blitt styrket i sin høyreekstreme ideologi siden han ble dømt for fem og et halvt år siden, mener regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

– Før 22. juli var Anders Behring Breivik Norges farligste mann. Det er vanskelig å vite hvor farlig han er i dag, og enda vanskeligere å vite hvor farlig han vil være i morgen, om et år og om ti år, sa regjeringsadvokaten i innledningen til sin saksfremstilling for Borgarting lagmannsrett.

– Men han er styrket i sin høyreekstreme tro. Han er fortsatt høyreekstremist.

Ankebehandlingen startet tirsdag ettermiddag. Sejersted vektla sterkt Breiviks evne og vilje til å handle voldelig på denne ideologien.

Forut for terrorhandlingene 22. juli 2011 utviste Breivik en eksepsjonell evne til å handle og opptre fordekt. Selv ikke hans egen mor merket noen endring i ham, selv bare dager før han begikk «den verste volds- og terrorhandling i norsk kriminalhistorie», poengterte regjeringsadvokaten.

– Breivik soner under det strengeste sikkerhetsregimet som noen innsatt noen gang har været underlagt i norsk rett. Noe annet ville vært uansvarlig, sa Sejersted.

Fremdeles interesse i utlandet

De store nyhetsbyråene Reuters, AP, AFP og DPA har alle akkreditert seg til å dekke ankesaken, i tillegg til medier fra Spania, Nederland og Sverige.

– Overraskende nok er det fortsatt en relativt stor interesse for Breivik i utlandet, til tross for at vi siden 22. juli har hatt en rekke andre terrorangrep i verden. Jeg tror det har noe å gjøre med at han er veldig vanskelig å forklare for folk, sier Reuters mangeårige Norges-korrespondent Alister Doyle til NTB.

Dommen overrasket

– Det at han drepte så mange unge mennesker etter å ha sett dem i øynene, og uten å ha en ordentlig ideologi bak seg, og det at han ikke viser noe anger, det gjør han til en gåte som fremdeles fascinerer, sier Doyle.

Han sier det vakte betydelig oppsikt i utlandet at staten ble dømt for å ha brutt Breiviks menneskerettigheter.

– Norske fengsler anses som blant de mest luksuriøse i verden, så mange har problemer med å forstå at menneskerettighetsbrudd kan skje her, sier Doyle.

Reuters-korrespondenten understreker at selv om saken fortsatt har internasjonal interesse, så vil Reuters dekning bli av mindre omfang enn forrige gang.

Dalende interesse

Det franske nyhetsbyråets AFPs reporter Pierre Deshayes sier AFP også toner ned dekningen av denne rettsrunden.

– Saken i 2016 var en stor greie, fordi det var første gang man så han på så mange år og det var mye nytt. Denne gangen blir det mer av en repetisjon, sier Deshayes.

Fra Norges naboland er det kun svenske medier som har sendt journalister til Skien fengsel i denne rettsrunden.

Andreas Björklund fra SVT sier interessen for Breivik ikke lenger er spesielt stor i Sverige. SVT er kun til stede under rettssakens første dag tirsdag.

Totalt 44 pressefolk fra 29 medier skal følge ankesaken. I fjor var det 55 pressefolk fra 33 medier som fulgte tingrettssaken i Skien. I tillegg er 46 pressefolk akkreditert til å følge saken fra en overføringsrettssal i Borgarting lagmannsrett, men det er usikkert hvor mange som kommer til å følge saken fra dag til dag.