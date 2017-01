Eirik Jensen fikk munnkurv om hemmelig jobb

Saken oppdateres.

Den pensjonerte politimannen (59) startet sin frie forklaring i Oslo tingrett tirsdag ettermiddag.

Nesten tre år etter at han ble pågrepet 24. januar 2014 startet Jensen med flere timers enetale hvor han startet med oppveksten og hvorfor han ble politi og som sluttet med at han jobbet med et hemmelig nasjonalt prosjekt bare et fåtall på toppen i politi- og påtalemyndighet visste om.

LES OGSÅ: Cappelens forsvarer avviser motivspekulasjoner

Høyst motvillig bekreftet aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker at det hemmelige prosjektet faktisk eksisterer. Noe mer ville hun ikke si om det, verken til dommer Kim Heger eller pressen som følger saken.

– Spesialenheten har fått retten til å stemple dette strengt hemmelig, så det får ingen her i retten vite noe om. Det er avsagt en kjennelse. Det eneste jeg vet om prosjektet og som jeg har bedt om å få nærmere opplysninger om, er kommet svartsladdet i retur. Så dette får jeg ikke lov til å vite noe om, sier forsvarer John Christian Elden.

LES OGSÅ: – Det har vært et helvete

Ikke noe vondt

Selve forholdet til Cappelen (50) kom Jensen bare så vidt inn på under forklaringen. Det vil bli hovedtema i resten av den frie forklaringen som fortsetter onsdag.

– Jeg har ingenting vondt å si om Cappelen i det hele tatt. Jeg synes det som er kommet fram ikke er helt fair, men det får vi ta videre i prosessen, sa Jensen.

Han brukte derimot mye tid på å forklare for retten og dommer Heger hvordan han i nesten hele sitt yrkesliv som politimann hadde jobbet målrettet mot kriminelle miljøer for å gjøre hovedstaden til en sikrere plass for alle.

Jensen sto bak dialogmodellen som gikk ut på møte ulike kriminelle miljøer med åpenhet og et håndtrykk. Han fortalte stolt om suksessen med å få avblåst krigen mellom de kriminelle MC-gjengene på slutten av 1990-tallet og som imponerte deler av den danske politiledelsen.

Han beskrev klimaet for endring internt i Oslo politidistrikt som utfordrende, men at han hadde hatt mange gode ledere nær seg.

– Rart liv

Møtt med beskyldningene fra Spesialenheten for politisaker om korrupsjon og innførsel av hasj har Jensen tilsynelatende svarene klare på flere av forholdene. At han kastet en telefon han i lengre tid hadde brukt til å pleie kontakten med Gjermund Cappelen, hadde sin naturlige forklaring i måten kildeførere behandlet telefoner.

At han skal ha kjørt rundt og satt i kontantbeløp med «oppsparte midler» inn i flere ulike banker virket derimot mer merkelig, også for Jensen som ikke helt greide å forklare bakgrunnen.

– Det er bare blitt sånn. Når man har levd dette litt rare livet, så blir det sånn, sa Jensen, som også forstår at det kan mistenkeliggjøres.

Fiender

Jensen er utvilsomt en av Norges mest erfarne spanere. Han har vært en pioner i å utvikle metodene for informantbehandling i politiet siden 1980-tallet og er flere ganger berømmet for sin innsats i å ha kontroll på tunge kriminelle miljøer.

I forklaringen sa Jensen at arbeidet hadde hatt en pris og fiendene han måtte holde utkikk etter var blitt mange. Derfor fant etterforskerne store mengder våpen og ammunisjon gjemt på en rekke steder da de pågrep ham.

– Jeg har hatt våpen tilgjengelig, jeg har hatt ammunisjon tilgjengelig og jeg har hatt penger tilgjengelig. Det høres ut som en dårlig roman, sa Jensen.