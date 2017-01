Her er bevisene som Spesialenheten trolig vil gå gjennom på tirsdag

Saken oppdateres.

Følg rettssaken litt lenger ned i saken.

Mandag begynte den lenge planlagte rettssaken mot tidligere politioverbetjent Eirik Jensen og hasjimportøren Gjermund Cappelen. Begge er tiltalt for grov korrupsjon, men på den første dagen handlet det meste om bevisene mot Cappelen og hans nettverk.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim brukte store deler av sitt innledningsforedrag på å snakke om omfanget av narkotikasmuglingen til Cappelen. Deretter gikk han inn på bevisene mot hasjimportøren. Det var ikke før helt på slutten at han kom inn på kontakten mellom Jensen og Cappelen, skriver Aftenposten .

Stor spenning til Jensens frie forklaring

Tirsdag skal aktor i korrupsjonssaken mot Jensen, nestleder Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten for politisaker, holde sitt innledningsforedrag.

Denne frie forklaringen er det knyttet veldig stor spenning til, i og med at Jensen i liten grad har forklart seg om saken tidligere.

Tekstmeldinger kan bli det viktigste beviset

Det er usikkert i hvor stor grad aktoratet vil komme inn på bevisene i dette innledningsforedraget.

Deres viktigste bevis mot eks-politimannen er trolig tekstmeldingene. Statsadvokaten kom så vidt inne på noen av disse på slutten av sitt innlegg på mandag.

Totalt er det snakk om rundt 1500 tekstmeldinger mellom Cappelen og Jensen i perioden 2007 til slutten av 2013.

Flertallet av tekstmeldingene er fra Jensen og er skrevet med det Spesialenheten mener er et kodespråk om hasjleveranser.

Kodeord som «anbud» for bestillinger, «bensin» for hasj, «grøften» for mislykket leveranse, «snekkerlaget» for leverandører og «værmelding» for muligheten for innførsel, skal være blant ordene som brukes i kommunikasjonen mellom de to.

Statsadvokat Alfheim leste i retten mandag opp mange tekstmeldinger som ble sendt mellom Cappelen og Jensen i desember 2013, få dager før Cappelen ble pågrepet.

Innbrudd i hasjlageret

Det var i denne perioden som en av hans medsammensvorne oppdaget at noen hadde brutt seg inn i hasjlageret deres og stjålet 109 kilo hasj.

Innbruddet utløste en febrilsk aktivitet, som synliggjøres i kommunikasjonen som politiet snappet opp, både meldinger og avlyttede telefonsamtaler.

Jensen var den første som Cappelen tok kontakt med etter at han hadde fått rapport fra han som oppdaget innbruddet:

«Er du i byen? Vi må ha en prat. Det er viktig»

Oppussing av baderom

En omfattende baderomsoppussing i Jensens hus i 2005–2006 er svært sentralt for Spesialenheten når politiet vil prøve å bevise at Jensen har mottatt ytelser fra Cappelen og dermed gjort seg skyldig i korrupsjon.

Oppussingen er verdsatt til rundt 300.000 kroner, men det eneste som eksisterer av papirer om betaling er en kvittering på 32.000 kroner signert av «Frank Olsen».

Spesialenheten har sikret seg skriftprøver av Cappelen, som langt på vei konkluderer med at det i realiteten er hans underskrift. Kriminalteknikerne har da også funnet Cappelens fingeravtrykk på dokumentet.

Jensen har selv forklart at han prøvde å betale en håndverker 120 000 kroner for arbeidet på badet, men at han ikke fikk tak i håndverkeren da oppgjøret skulle tas. Han har overfor Aftenposten sagt at Cappelen «overhodet ikke» var med på oppussingen av badet.

Kontantene

Jensen fikk kontanter fra Cappelen to ganger bare i desember 2013, tilsammen rundt 30.000 kroner. På dette tidspunktet spanet politiet på Cappelen. Mens Cappelen har forklart at dette var betaling for hans rolle i hasjnettverket, har Jensen forklart at dette var tilbakebetaling av lån hasjsmugleren trengte for å betale en verkstedsregning.

Hjemme hos Jensen ble det også funnet over 30.000 kroner i kontanter bak en vegg. Jensen har forklart at det var penger han trengte i nødstilfelle, i tilfelle han måtte evakuere for eksempel ved trusler fra det kriminelle miljøet.

Store innskudd

Fra 2009–2013 har Jensen satt inn over 300.000 kroner i kontanter på egen konto, ved flere anledninger også flere mindre innskudd hver dag.

En dag skal han ha satt inn 15.000 kroner i tre like deler i tre forskjellige «bank i butikk».

Spesialenheten fester ikke lit til Jensens forklaringer om at dette er relatert til hans hobby med kjøp og salg av gamle biler og motorsykler. Jensen har eid over 30 motorsykler og biler siden starten av 1990-tallet.

Analyse av privat forbruk

Etterforskerne har gjennomført en undersøkelse der de sammenligner Jensens forbruk med hans legale inntekter.

Etter det Aftenposten erfarer, mener etterforskerne at Jensen har hatt et forbruk på over én million kroner som ikke harmonerer med inntekter som kan gjøres rede for på noen lovlig måte. Dette er noe Jensens forsvarere hevder at de kan tilbakevise.