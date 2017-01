Jensen forklarer seg om SMS-er for første gang

Saken oppdateres.

I avhør har Jensen så langt ikke forklart seg om all kommunikasjonen, opplyste Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politiet i retten tirsdag.

Etter at Jensen ble pågrepet 24. februar 2014, ble han avhørt i alt sju ganger av politiet. Han ble løslatt 7. mai, men etter 14. mai ville han ikke gå i flere avhør. Først etter et advokatbytte sa han seg våren 2015 villig til å snakke med Spesialenheten igjen. Men et avhør i juni 2015 ble avbrutt før Jensen hadde forklart seg om alle delene av kommunikasjonen som Spesialenheten har innhentet mellom ham og Cappelen.

– Han forklarer seg for første gang i retten om deler av kommunikasjonen med Cappelen, sier Kleppa.

Politiet har avdekket minst 1.523 SMS-er, eposter og andre kommunikasjonshendelser mellom Jensen og Cappelen mellom 2008 og 2013.

Jensens forsvarer Arild Holden sier at den tidligere politimannen kan forklare mange av SMS-ene han sendte til Cappelen.

– Problemet er at mange av dem ligger så langt tilbake i tid. Det er ikke uproblematisk å huske akkurat hva de gjelder, sier advokaten til NTB.

– Men mange av dem kan han gjøre rede for, sier han.

Jensen ønsket ikke selv å snakke med pressen tirsdag.

– I dag må jeg ha fullt fokus på min egen forklaring, sier han til NTB.

Hans forklaring kan starte allerede tirsdag.