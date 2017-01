Politiet mener Jensen hadde en «omfattende kontantøkonomi»

Saken oppdateres.

Eirik Jensen ankom rettssal 250 i Oslo tingrett tirsdag først av de to tiltalte. Som i går var han kledd i sorte jeans og boots, hvit skjorte og den samme brune lærjakken.

Rolig ble han stående bak stolen på tiltalebenken nærmest pressen. Med sitt lett skjeve smil hørte han på sin forsvarer John Chr. Elden uttale til media at Jensen var veldig fokusert på hva som ventet. Tirsdag legger aktor Guro Glærum Kleppe frem bevis og indisier som skal underbygge tiltalen på grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn narkotika mot Jensen.

Full isfront

Åtte minutter på ni ble medtiltalte Gjermund Cappelen ført inn i salen etter å ha blitt transportert til tingretten fra Ila fengsel.

Isfronten mellom de to fortsatte. Kun én gang stirret de lenge på hverandre før retten ble satt.

Som i går hilste de ikke på hverandre. De to har kjent hverandre siden 1993, men ikke et lite nikk eller en grimase kunne spores på ansiktene.

Bygget opp saken

Nestleder i Spesialenheten for spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, er aktor i den delen av straffesaken som gjelder Oslo-politiets mest profilerte narkospaner gjennom tidene.

Den første halvtimen brukte hun til å dra opp bakteppet for hvordan politiet skal behandle informanter, et regelverk Oslo politidistrikt innførte i 2003.

Reglene er strenge, og skal dokumentere all kontakt mellom politi og informant:

– Jensen er ikke tiltalt for manglende loggføring av kontakten med Cappelen, men vi har funnet 1523 tilfeller av kommunikasjonshendelser mellom de to i form av sms’er og e-poster, sa aktor Glærum Kleppe.

Hos Cappelen er det funnet 38 mobiltelefoner og 39 SIM-kort, mens Jensen hadde 18 forskjellige telefoner med like mange SIM-kort.

Spesialenheten for politisaker har lagt ned et omfattende arbeid for å kartlegge Cappelen og Jensens bevegelser, arbeid og andre hendelser:

– Når et familiemedlem får en SMS med «Kjøp melk og brød», og mottageren svarer «OK», så må vi legge til grunn at det er akkurat det meldingen betyr, men her har vi mange eksempler på kommunikasjon med et kodet innhold, sa aktor.

Eirik Jensen hadde tilgang til det høyeste nivået for å kunne søke i Oslo-politiets database inntil 31. august 2013, da han motvillig ble flyttet over til en mindre operativ stilling i politidistriktet.

Tiltalen strekker seg over årene 2004–2013.

Tok beslag i bokpenger

Politiet har allerede tatt beslag i 300 000 kroner Eirik Jensen ville ha fått fra Kagges forlag for boken «På innsiden. Historien om mitt politiliv».

Ifølge tiltalen skal Jensen ha mottatt minimum 2,1 millioner kroner fra Gjermund Cappelen.

Jensen hadde en omfattende kontantøkonomi, og politiet skal ha funnet dokumentasjon på at han satte inn minst én millon kroner kontant på sine bankkonti.

- Korrupsjonstiltalen bygger på at Jensens kilde til kontanter er Cappelen, og at Jensen har gitt Cappelen fordeler i form av sin stilling som tjenestemann, sa aktor.

Pågripelsen fremskyndet

Lørdag 22. februar fanget spanere fra Oslo politidistrikt rykter i det kriminelle miljøet at Eirik Jensen skulle være involvert i en større narkotikasak som var under etterforskning av Asker og Bærum politidistrikt:

– Vi hadde alt satt i gang kommunikasjonskontroll og overvåking av to biler Jensen disponerte. På bakgrunn av de nye opplysningene ble det besluttet at Jensen skulle pågripes mandag 24. februar, sa aktor.

Jensen nektet flere avhør

Jensen satt i varetekt frem til 30. mai 2014, og det ble gjennomført syv avhør i dette tidsrommet.

I februar 2015 skiftet Jensen forsvarer fra Jens-Ove Hagen til John Chr. Elden og Arild Holden.

I juni samme år ba han politiet om å få komme til et nytt avhør.

– Men Jensen valgte å avslutte avhørene før vi hadde vært igjennom alle de varslede temaene. Derfor er det første gang Jensen vil forklare seg blant annet om sms-kontaktene med Cappelen når vi får høre ham her i tingretten, sa aktor.

Mindre publikum

Mens Eirik Jensen i morges nekter fotografering for å kunne være 100 prosent skjerpet på hva Spesialenheten for politisaker legger frem, har Gjermund Cappelen sagt ja til en dag til i fotografenes søkelys.

Alt på dag to står to av tre stoler tomme på publikumsbenkene i rettsal 250 her i Oslo tingrett.

Det er plass til drøyt 50, men da tingrettsdommer Kim Heger satte rett klokken 09.02 var det bare 17 som hadde tatt plass.