Advokat kan ikke love at Breivik vil holde seg til saken

Saken oppdateres.

Det er satt av tre timer til Breiviks partsforklaring under ankesaken om hans soningsforhold torsdag.

Under tingrettsbehandlingen i fjor provoserte det mange at den terrordømte 37-åringen brukte taletiden til å legge ut om sin høyreekstreme ideologi. Storrvik sier han ikke kan garantere at dette ikke skjer igjen torsdag.

– Det har jeg ikke noe prediksjon på, det som skjer, det skjer, uttalte han til pressen etter rettsdagens slutt onsdag.

– Vi forbereder ham på å svare relevant på de spørsmålene vi stiller om hans soningsforhold, det er det retten er interessert i å høre om, utdypet Storrvik.

Fjordland

Under forrige rettsrunde brukte Breivik også sin tilmålte taletid til å klage over at han fikk ferdigmat fra Fjordland og kald kaffe, og han kom med malplasserte forsøk på humor, som at isolasjonen han var underlagt, hadde gjort ham «avhengig» av realityserien «Paradise Hotel» på TV.

Statsadvokat Fredrik Sejersted fortalte i retten tirsdag at Breivik i ettertid hadde sagt til fengselsbetjenter at uttalelsene var en del av en bevisst mediestrategi for å skaffe overskrifter, slik at noen ville ta seg bryet med å lese kildene og skjønne hva han egentlig mente.

Storrvik ønsker ikke å kommentere disse uttalelsene.

Har ikke få endringer

Det er satt av seks dager til ankesaken i Borgarting lagmannsrett, som finner sted i gymsalen i Skien fengsel.

Breivik har saksøkt staten for å ha krenket hans menneskerettigheter under soning. Oslo tingrett ga i fjor Breivik delvis medhold, først og fremst på grunn av omfanget av isolasjon han er utsatt for. Staten ble også felt på grunn av omfanget av nakenransakelser, gripemanøvre, håndjernpåsettelser og nattlige vekkinger under særlig den første perioden av soningen.

Før Breivik slipper til torsdag, skal advokat Storrvik avslutte sitt innledningsforedrag. I retten onsdag avviste han statens uttalelser om at Breivik løpende er gitt lempninger i soningsregimet. Storrvik hevdet det kun hadde kommet vesentlig endringer etter advarsler fra Sivilombudsmannen om fare for isolasjonsskader i 2015 og etter tingrettens dom i 2016.