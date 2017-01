Belønningsordning for universitetslærere

Saken oppdateres.

På den årlige kontaktkonferansen mellom regjeringen og folk fra universitet og høyere utdanning blir teamet kvalitet i høyere utdanning med nyheter fra en stortingsmelding som ennå ikke er lagt fram. Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer til å lansere tiltak for å få bedre kvalitet på utdanningen.

Regjeringen kommer til å foreslå en belønningsordning for underviserne, en statsus som merittert underviser.

Meritterte undervisere

Lanseringen kommer i forkant av stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning som er varslet senere i januar.

Regjeringen krever i kvalitetsmeldingen at alle høyre utdanningsinstitusjoner og universitet i løpet av to år skal ha på plass en ordning for meritterte undervisere etter mønster fra tilsvarende ordninger for forskere.

NTNU og Universitetet i Tromsø er allerede i gang med å utvikle en slik ordning. De beste underviserne der kan få statusen allerede i løpet av 2017. Også Universitetet i Bergen er i ferd med å sette i gang en belønningsordning for undervisere.

Slik skal det blir mer stas å undervise

